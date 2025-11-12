Bauer sucht Frau: Was Hofdamen am Arm von Sachse Thomas entdecken, ist ein Schock
Pfaffroda - "Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas schockt seine Damen zum Hofwochen-Start gleich mal mit einer echten Horror-Story. Ein Unfall hätte ihn beinahe das Leben gekostet!
Der Bio-Mutterkuhhalter aus dem Erzgebirge hat sich im Rahmen der RTL-Kuppelshow für Krankenschwester Sandra (33) und Soldatin Michaela entschieden. Sie möchte der 39-Jährige gerne näher kennenlernen.
Da die beiden Frauen bis zu ihrer Ankunft am Zielbahnhof nichts voneinander wussten, ist die Stimmung zunächst arg angespannt. Bei einem gemeinsamen Gespräch fällt Sandra schließlich eine riesige Narbe am Unterarm des Sachsen auf.
Als die Single-Frau ihn darauf anspricht, erklärt Thomas, wie das passiert ist: "Durch ein Reh", offenbart der Landwirt. Er habe "das Lenkrad verrissen" und sich die Verletzung bei der anschließenden Kollision zugezogen.
Was zunächst noch harmlos erschien, entpuppte sich nur wenige Augenblicke später als lebensbedrohliche Situation. "Innerlich hatte ich schon zwei Liter Blut verloren", gesteht Thomas im ungezwungenen Plausch mit Michaela und Sandra.
Mutterkuhhalter Thomas gesteht: Autounfall veränderte sein Leben
Die beiden Frauen reagieren entsetzt und können das Gehörte gar nicht fassen. "Da hattest du einen Schutzengel, wow!", zeigt sich die Krankenschwester bestürzt. "Nicht bloß einen", ergänzt der Bio-Bauer mit ernster Miene.
Seine Sicht auf das Leben habe sich durch den beinahe tödlichen Unfall auch deutlich verändert. Die Suche nach der Frau fürs Leben und die Bewerbung bei RTL hängen eng mit seiner neuen Denkweise zusammen.
Warum er gleich zwei Damen auf seinen Hof eingeladen hat? "Ich habe mir zwei Frauen ausgesucht, da ich beiden eine Chance geben wollte – und sagen wir mal so: Die Bessere gewinnt!", so die Begründung des Viehfreundes.
Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" läuft immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
Titelfoto: RTL