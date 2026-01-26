Liebes-Aus oder Zukunftspläne? So steht es um RTL-Bauer Basti und Hofdame Kerrin
Greßthal - Obwohl bei "Bauer sucht Frau"-Star Basti (25) und Hofdame Kerrin (28) von Beginn an die Funken flogen, steht ihre Beziehung auf wackeligen Füßen. Der Ausgang? Ungewiss!
Die größte Herausforderung ist und bleibt die enorme Distanz. Aktuell führen Basti und Kerrin nämlich eine Fernbeziehung. Knapp 600 Kilometer liegen zwischen den beiden. Sie wohnt in der Nähe von Lübeck, er hat seinen Hof in Unterfranken.
Überlegungen, dies zu ändern, existieren bereits. "Wir sprechen immer mal wieder über Möglichkeiten und man behält einige Optionen im Blick. Realistisch wollen wir beide aber nicht ewig weiter eine Fernbeziehung führen", erklärt das Paar gegenüber "Promiflash".
Konkrete Pläne gibt es also noch keine. Basti und Kerrin wollen nichts überstürzen. Sie betonen: "Wir wollen uns mit dieser Entscheidung sicher sein und uns daher in jeglicher Lebenslage kennenlernen. Es ist eben doch sehr weit und es hängt sehr viel daran."
Da die TV-Bauern in den meisten Fällen durch Haus und Hof an ihren Wohnort gebunden sind, müsste die Fitness-Liebhaberin wohl das größere Opfer bringen und die Zelte in ihrer norddeutschen Heimat abbrechen, um zu ihrem Liebsten in den Süden umzusiedeln.
Neue Herausforderung: "Bauer sucht Frau"-Paar wird auf der Straße erkannt
Tatsächlich ist die räumliche Distanz aber nicht die einzige Herausforderung, welche die beiden seit der Ausstrahlung der großen "Bauer sucht Frau"-Wiedersehensshow kurz vor Weihnachten zu bewältigen haben.
Denn erst seit diesem Tag ist es den beiden offiziell erlaubt, ihre Liebe auch öffentlich zu zeigen - ohne Kameras und ohne Heimlichtuerei. Doch egal, ob beim Einkaufen oder bei Veranstaltungen, die beiden werden inzwischen erkannt.
Im Interview erklären sie dazu: "Das ist natürlich ungewohnt und Neuland. Aber die Leute sind alle sehr lieb und es gibt nur nette Rückmeldungen. Nun können wir uns ganz auf uns konzentrieren und uns auch mal in der Öffentlichkeit einen Knutschi geben."
Es sei im Alltag schon noch deutlich zu spüren, wie groß das Interesse an ihnen sei. Zu Kopf steigen lassen wollen die beiden ihren neu gewonnenen Ruhm aber nicht. Der Fokus von Basti und Kerrin liegt ganz klar auf ihrer persönlichen Weiterentwicklung.
