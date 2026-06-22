Bauer sucht Frau: Was passierte nach der Show? Mathias und Belin teilen ehrliches Update

Puntarenas (Costa Rica) - Das Finale von " Bauer sucht Frau International " sorgte kürzlich für reichlich Frust. In den meisten Fällen war nicht klar, was aus den Paaren geworden ist. Von Mathias und Belina gibt es jetzt immerhin ein Update!

Landwirt Mathias (57) hatte bei "Bauer sucht Frau International" gleich zwei Damen auf seinen Hof nach Costa Rica eingeladen. © RTL

Der 57-Jährige hat sich mitten im Dschungel von Costa Rica ein Selbstversorger-Paradies geschaffen. Nur das Alleinsein hat er inzwischen satt. Deshalb bewarb sich Mathias bei RTL, wo er im Rahmen der Kuppelshow unter anderem auf Belina (51) traf.

Allerdings entpuppte sich die Hofwoche für die 51-Jährige als "Dschungelcamp 2.0 light", wie sie es selbst nannte. Konkurrentin Mirian (55) packte nach einer Schlangen-Sichtung zwar ihre Koffer. Doch auch bei Belina und Mathias lief es eher holprig.

Wie das Kennenlernen weiterging, blieb am Ende offen. Bis jetzt. "Es ist ja einige Zeit vergangen nach der Hofwoche. Ich habe das jetzt etwas sacken lassen können", erklärt der Auswanderer in einem Video auf dem Instagram-Kanal zur Sendung.

Seiner ehemaligen Hofdame erging es da offenbar nicht anders. Auch sie gewährt einen Blick in die Phase direkt nach den Dreharbeiten und betont: "Man muss sich erst mal sortieren. Es waren viele Eindrücke, viele Emotionen in so kurzer Zeit."