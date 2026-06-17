"Bauer sucht Frau": Das verlangt Kandidatin Melina von ihrem potenziellen Traummann
Köln/Hatzfeld - Mit ihren 22 Jahren ist Melina Doutheil der jüngste Single der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau". Trotz ihres jungen Alters weiß die Pferdetrainerin aber ganz genau, was sie von einem Partner verlangt und wie ihr Leben in fünf Jahren auszusehen hat.
Im Herbst soll die neue Staffel des TV-Klassikers im Kasten und Melina glücklich vergeben sein, so die Hoffnung des diesjährigen "BsF"-Küken.
Mit der "Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen" hat die Single-Landwirtin über ihre Teilnahme gesprochen und zeitgleich einen Ausblick in die Zukunft geschmissen.
Dass es sie wegen der Liebe überhaupt aus Hatzfeld wegzieht, ist für die 22-Jährige schon vorab undenkbar. "Ich gehöre nach Hatzfeld. Das ist mein Zuhause", stellt Melina klar.
Mit den Dreharbeiten für "Bauer sucht Frau" erhofft sich die Tierschützerin endlich den Mann fürs Leben - trotz ihres jungen Alters.
Gleichaltrige Männer hätten es ihrer Schilderung allerdings extrem schwer. Das liegt vorwiegend an der aktuellen Jugendsprache und deren Verflechtung in den alltäglichen Sprachgebrauch.
"Bei Worten, die eher in ein asoziales Muster gleiten, bekomme ich Gänsehaut."
Pferdetrainerin Melina Doutheil hat klare Visionen
Für sie als gelernte Pferdetrainerin ist die Arbeit auf dem Hof und alle anderen Nebentätigkeiten auf Dauer zu anstrengend. Helfen soll deshalb schon bald der richtige Partner.
"Die Bewirtschaftung der siebeneinhalb Hektar Land mit körperlicher Arbeit wie Holzmachen und Wiesenpflege ist oft anstrengend und alleine nicht stemmbar", erklärt die 22-Jährige über ihre Arbeit neben der Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.
Überhaupt erst auf den Trichter gekommen - sich für die neue Staffel "Bauer sucht Frau" zu bewerben - ist Melina spontan.
"Da man mich als spontanen Menschen kennt, hielt sich die Überraschung in Grenzen, wenngleich manche wegen meines Alters staunten."
Und ihre Pläne für die Zeit nach "BsF"? Spätestens in fünf Jahren will die 22-Jährige verheiratet sein und mitten in der Familienplanung stecken.
Noch bis Ende Juni können sich Singles für Melina bewerben. Den TV-Start der neuen Staffel hat RTL noch nicht verraten.
Titelfoto: RTL