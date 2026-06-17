"Bauer sucht Frau": Das verlangt Kandidatin Melina von ihrem potenziellen Traummann

Köln/Hatzfeld - Mit ihren 22 Jahren ist Melina Doutheil der jüngste Single der neuen Staffel von " Bauer sucht Frau ". Trotz ihres jungen Alters weiß die Pferdetrainerin aber ganz genau, was sie von einem Partner verlangt und wie ihr Leben in fünf Jahren auszusehen hat.

Melina Doutheil (obere Reihe, 2.v.l.) sucht bei "Bauer sucht Frau" als einer von 18 Single-Landwirten die große Liebe. © Bildmontage: RTL

Im Herbst soll die neue Staffel des TV-Klassikers im Kasten und Melina glücklich vergeben sein, so die Hoffnung des diesjährigen "BsF"-Küken.

Mit der "Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen" hat die Single-Landwirtin über ihre Teilnahme gesprochen und zeitgleich einen Ausblick in die Zukunft geschmissen.

Dass es sie wegen der Liebe überhaupt aus Hatzfeld wegzieht, ist für die 22-Jährige schon vorab undenkbar. "Ich gehöre nach Hatzfeld. Das ist mein Zuhause", stellt Melina klar.

Mit den Dreharbeiten für "Bauer sucht Frau" erhofft sich die Tierschützerin endlich den Mann fürs Leben - trotz ihres jungen Alters.

Gleichaltrige Männer hätten es ihrer Schilderung allerdings extrem schwer. Das liegt vorwiegend an der aktuellen Jugendsprache und deren Verflechtung in den alltäglichen Sprachgebrauch.

"Bei Worten, die eher in ein asoziales Muster gleiten, bekomme ich Gänsehaut."