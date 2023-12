"Bauer sucht Frau": Wie Siegfried seine Hofdame behandelt, sorgt bei Inka Bause für Empörung!

Simone (r.) weint, als sie Siegfried wieder sieht, doch der Bullenzüchter ist ungeahnt reserviert. © RTL/Markus Nass

Nachdem die beiden im Anschluss an die Dreharbeiten in ihren jeweiligen Alltag zurückgekehrt sind, habe man "ab und zu mal" telefoniert, schildert Siegfried. "Sie hat mal angerufen, ich hab mal angerufen. Wie geht es dir, was machst du und so, 'ne."

Auch Nachrichten wurden hin und zurück gesendet, um die Hunderte Kilometer räumlicher Distanz, die mit einem Mal zwischen den Turteltauben lagen, zu überbrücken. Diese fielen von Simones Seite jedoch deutlich herzlicher aus, als Siegfried es erwidern konnte – beziehungsweise wollte.

"Ich hab dir ja so Küsschen geschrieben. Von dir kam nichts zurück", bemängelt die Blondine. Anstatt sich zu erklären und den Grund für seine Zurückhaltung zu nennen, zuckt Siegfried bloß mit den Schultern: "Gut, ist halt so."

Eine Reaktion, die Bauses Augenbrauen empört in die Höhe schnellen lässt. Die Kuppel-Beauftragte geigt dem mürrischen Landwirt sofort ihre Meinung: "Wenn ich mit 'nem Mann rumknutsche, der schenkt mir Rosen. Der sagt, du bist meine Traumfrau. Der meldet sich danach nicht mehr ... Da hat der Arsch aber Kirmes, mein Freund. Aber richtig!"

Erst als Bause von dem 63-Jährigen Klartext fordert, rückt dieser mit der Sprache raus: "Also es ist von meiner Seite eine gute Freundschaft." Der Funke sei für ihn mit Simone einfach nicht übergesprungen.

Wie die abservierte "Bauer sucht Frau"-Kandidatin auf das längst überfällige Geständnis reagiert, zeigt RTL am heutigen Dienstag in der Wiedersehensfolge. Bei RTL+ ist das Staffelfinale schon jetzt verfügbar.