Bauer sucht Frau: Siegfried (64) von verliebter Hofdame geküsst - "Es war ihm peinlich"

Simone (54, l.) und Patricia (52) sind im Konkurrenzkampf um Bauer Siegfried (64) alle Mittel recht. © RTL

Während beim Scheunenfest bereits das erste Herz gebrochen wurde, hat Siegfried allen Grund zur Freude. Der schnauzbärtige Landwirt hat gleich zwei Bewerberinnen zu sich auf den Hof eingeladen - und die beiden Single-Frauen sind im Kampf um Siegfrieds Herz alles andere als zimperlich.

"Simone ist in meinen Augen ein Püppchen", zieht Patricia (52) fies über ihre Nebenbuhlerin her und sorgt am Frühstückstisch prompt für einen kleineren Eklat.

So macht die 52-Jährige nur für sich selbst und ihren Gastgeber Frühstück und deckt voller Absicht nur für zwei Personen. Als Simone den Raum betritt, lässt es sich das Duo bereits schmecken.

"Habt ihr an mich gar nicht gedacht?", beklagt sich die Nachzüglerin enttäuscht, woraufhin der Landwirt schuldbewusst gesteht: "Vor lauter Hunger hab ich ins Brötchen reingebissen, das war lecker und da hab ich die Simone vergessen."