"Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Wann zieht Heiko zu Ulrike nach Brasilien?

Brasilien - Es ist die Geschichte der vergangenen Staffel " Bauer sucht Frau International "! Obstbäuerin Ulrike (57) hat in Heiko (56) ihren Traumprinzen gefunden. Durch die Kuppelshow sind die beiden berühmt geworden. Jetzt hat sie verraten, wie sie damit umgeht.

Ulrike (57) und Heiko (56) haben sich bei "Bauer sucht Frau International" kennengelernt. © Instagram/ulrike.ramp (Screenshot)

"Mit so viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit hätte ich nie gerechnet. Die Tatsache, dass man auf der Straße erkannt und angesprochen wird, ist irgendwie toll", erklärt Ulrike der Wahl-Brasilianerin in einem Interview gegenüber IPPEN.MEDIA.

Man komme sich vor wie ein Star, obwohl man doch eigentlich nur ein ganz normaler, wieder glücklicher Mensch sei.

Anders sieht es hingegen in Brasilien aus. Dort habe kaum jemand mitbekommen, dass sie an der beliebten RTL-Show teilgenommen habe.

"Aber als ich meinen Urlaub in Deutschland verbracht habe, verging nicht ein Tag, an dem man nicht angesprochen wurde", führt die 57-Jährige in dem Gespräch weiter aus.

Mittlerweile ist Ulrike jedoch wieder in ihrer Wahl-Heimat angekommen - ganz zum Leidwesen ihres Liebsten.