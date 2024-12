"BSF"-Star Stefanie trifft radikale Entscheidung: Ist das der wahre Grund für ihr Hof-Aus?

"Bauer sucht Frau"-Star Stefanie Hausen (42) ist das Opfer von Lästereien geworden. © Bildmontage: Instagram/steffis_leben_kunterbunt (Screenshots)

Nachdem sie in der 19. Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow nicht ihr Glück finden konnte, bandelte sie anschließend mit dem 18 Jahre jüngeren Nachbarn Bjarne an. Doch auch diese Beziehung ist in die Binsen gegangen.

Und obwohl sie als Single aktuell nicht unglücklich sei, hege sie immer noch den Wunsch nach einem neuen Partner. Diesen allerdings auf dem Land zu finden, sei nicht so einfach.

Ganz im Gegenteil, denn "es ist eher so, dass ich kritisch beäugt werde, weil ich alleine bin", verrät die 42-Jährige in der neuen Folge von "Ralf, der Bauernreporter".

"Nach dem Motto: Mit der stimmt irgendwas nicht, die ist alleine und die ist ja schon ganz lange alleine", werde über sie im Dorf hergezogen.

Zum Beispiel gäbe es in der Klasse ihrer Tochter tatsächlich nur eine weitere alleinerziehende Mutter.