Macho-Alarm bei "Bauer sucht Frau"! Winzer Martin bringt Hofdame aus der Fassung

Mit Hofdame Vanessa (30) versteht sich Bauer Martin (42) bestens. © RTL

Dabei hatte der Abend so gut angefangen! Auf seinem Hof in der Toskana will Martin Bewerberin Vanessa (30) in die hohe Kunst der Pasta-Herstellung einweihen - diverse Schmeicheleien für die Hamburgerin inklusive.

"Martin kann auf jeden Fall Komplimente verteilen. Das ist sehr schön", freut sich die 30-Jährige zunächst im Interview mit dem RTL-Team über die guten Manieren ihres Bauern.

Als Martin dann aber wissen will, wie Vanessa zum Thema Haushalt steht und ob sie gerne bügeln würde, scheint die Stimmung zu kippen. Denn: Vanessa hat so gar keinen Bock auf die lästige Arbeit und gesteht das auch freimütig: "Das ist die einzige Sache, die ich nicht mache."

Und Martin? Der lässt plötzlich den Macho raushängen. "Wer bügelt mir dann meine Sportsocken?", fragt der 42-Jährige unumwunden - und bringt Vanessa damit vollkommen aus der Fassung. Sichtlich geschockt ringt sie um Worte, weiß gar nicht, was sie sagen soll.

Doch kurz darauf ist klar: Der Winzer hat sich nur einen Witz erlaubt und wollte seine Hofdame auf den Arm nehmen. "Spaß", löst er kichernd auf.