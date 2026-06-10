Eklat bei "Bauer sucht Frau": Ron flippt nach Korb von Landwirtin Nadine aus – ein Satz geht zu weit

Dänemark - Die jüngste Staffel von " Bauer sucht Frau International " ist nicht nur mit einem unerwarteten Heiratsantrag, sondern auch mit einem echten Eklat zu Ende gegangen. Auf dem Hof von Landwirtin Nadine (47) fliegen zum Abschied die Fetzen!

Im "Bauer sucht Frau International"-Finale geraten Hundezüchterin Nadine (47) und Hofmann Ron (58) in Dänemark heftig aneinander. © RTL

In den vergangenen sieben Episoden der Kuppelshow wirkte das Verhältnis zwischen der Hundezüchterin und Single-Mann Ron (58) eigentlich ganz harmonisch, doch in der finalen Folge kippt auf einmal die Stimmung – und zwar vollends.

Als der Amerikaner einen umgestürzten Baum zersägen soll, macht er dies in den Augen der Auswanderin so falsch, dass sie selbst zur Kreissäge greift. "Sie sollte auch andere Meinungen hören, das geht gar nicht", ärgert sich Ron.

Nachdem sich Nadine am Abend für ihre forsche Gangart entschuldigt hat, gesteht der Hofmann ihr gegenüber seine Gefühle, die "jeden Tag stärker" werden. Doch die 47-Jährige tritt sofort auf die Bremse. Sie fühle sich davon unter Druck gesetzt.

Kurz darauf folgt die fällige Aussprache: "Ich merke, dass zwischen uns nicht mehr entsteht. Du hast nichts falsch gemacht, aber es funkt bei mir einfach nicht", schenkt Nadine ihrem Gegenüber reinen Wein ein. Ron wird sauer.

Er fällt der Landwirtin ins Wort und wettert: "Aber du kennst mich nicht! Du kennst mich überhaupt nicht!" Der Single-Mann wirkt verletzt und wirft der Bäuerin vor, sie habe "nur seine Zeit verschwendet". Doch damit nicht genug …