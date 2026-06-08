08.06.2026 16:45 Schock bei "Bauer sucht Frau": Als Hofdame auf dem Klo sitzt, traut sie ihren Augen nicht

Mirian kämpft bei "Bauer sucht Frau International" um die Gunst von Landwirt Mathias. Als sie auf dem Klo überrascht wird, droht sie jedoch mit ihrer Abreise.

Von Florian Fischer

Puntarenas (Costa Rica) - Mirian (55) und Belina (51) kämpfen bei "Bauer sucht Frau International" um die Gunst von Landwirt Mathias (57). Ihre Unterkunft sorgt allerdings für Ärger. Als die 55-Jährige dann auch noch auf dem Klo überrascht wird, droht sie mit ihrer Abreise.

Als Hofdame Mirian (55) auf der Toilette sitzt, macht sie eine Begegnung mit einer Schlange. © Screenshot/RTL+ "Ich habe auf Toilette gesessen und dann habe ich diese Schlange gesehen", berichtet sie gegenüber ihrer Konkurrentin. Dazu zeigt sie der 51-Jährigen ein Handyfoto, welches sie von dem Tier gemacht hat. "Das ist schon ein No-Go, so zu leben", poltert die Hofdame. Schon bei der ersten Begegnung mit dem Wahl-Costa-Ricaner echauffierten sich die beiden Frauen über die Unterkunft. Als "Dschungelcamp 2.0" bezeichnete Belina den Trip nach Mittelamerika sogar. Bauer sucht Frau Bauer sucht Frau: Hofdame erwischt Kontrahentin "in flagranti", dann fliegt eine raus "Ich bin selbst im Dschungel aufgewachsen und habe schon gehört, dass Menschen gestorben sind nach einem Schlangenbiss. Ich möchte hier nicht von einer Schlange gebissen werden und hier sterben!", macht die gebürtige Brasilianerin besorgt klar. Daher fordere sie Mathias auf, dass er ihr die Angst nehme. In einem Gespräch mit dem 57-Jährigen macht sie ihm klar, was sie von ihm erwartet.

Die gebürtige Brasilianerin macht extra ein Handyfoto von dem Reptil. © Screenshot/RTL+

"Bauer sucht Frau International": Landwirt Mathias tritt eine Entscheidung