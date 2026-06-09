Nach Liebespleite mit Bauer Johann: Ex-Hofdame mit anderer Frau im siebten Himmel

Köln - Im April ließ Katja Lüdemann die Bombe platzen: Die Ex-Hofdame von " Bauer sucht Frau "-Kandidat Johann ist frisch verliebt - in eine Frau. Jetzt sprach sie erneut offen über ihr privates Glück.

Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Hofdame Katja Lüdemann genießt das Liebesglück mit ihrer Partnerin in vollen Zügen. © Bildmontage: Instagram/katja_luedemann (Screenshots)

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Hundefriseurin aus Berlin eine süße Aufnahme, die sie zusammen mit ihrer Partnerin zeigt. Während es sich die Unbekannte auf einer Schaukel gemütlich gemacht hat, sitzt Katja angeschmiegt auf ihrem Schoss.

"Ich hätte vor Kurzem selbst nicht geglaubt, dass ich mich noch mal so fühlen würde, wie ein verknallter Teenager", schreibt die RTL-Bekanntheit zu dem Schnappschuss, der die tiefe Zuneigung der beiden Frauen füreinander deutlich sichtbar macht.

Katja wirkt auch rund zwei Monate nach ihrem Outing noch immer von ihren Emotionen überwältigt. Sie habe ein "ständiges Grinsen im Gesicht, sobald das Handy aufleuchtet" und ein "absolut unbeschwerte Gefühl im Bauch", schwärmte sie gegenüber ihren Fans.

Unter dem Beitrag sammelten sich innerhalb kürzester Zeit jede Menge positive Kommentare. "Ich liebe es, wenn Menschen sich lieben", schrieb eine Nutzerin. So viel Toleranz herrschte auf Katjas Kanal zuletzt nicht immer.