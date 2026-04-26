Ernste Nachricht von "Bauer sucht Frau"-Traumpaar: "Möchten euch etwas Wichtiges sagen"

Köln - André und Julia lernten sich bei " Bauer sucht Frau " kennen. Vor zwei Jahren traten sie vor den Traualtar. Jetzt meldet sich das Paar mit einer ernsten Botschaft zu Wort.

Milchbauer André und Projektmanagerin Julia lernten sich 2023 in der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. © RTL / Stefan Gregorowius

"Wir möchten euch etwas Wichtiges mitteilen" - mit diesen Worten beginnt die ehemalige Hofdame ihren Instagram-Beitrag. Wenige Zeilen später lässt sie die Bombe platzen und erklärt: "Wir haben uns entschieden, den Hof, auf dem wir aktuell leben, zu verlassen."

Die beiden RTL-Bekanntheiten planen einen vollumfänglichen Neuanfang. "Natürlich wirft das viele Fragen auf. Und wir verstehen das auch. Aber die größte Antwort ist wohl: Wir haben uns bewusst dafür entschieden, zu gehen", betont Julia.

Es falle ihr "überhaupt nicht leicht", diese Zeilen zu schreiben, wie die Blondine weiter offen und ehrlich zugibt. Auf der anderen Seite freue sie sich aber auch sehr, denn: "Wir spüren, dass dieser Weg genau der richtige für uns ist."

Ergänzend fügt die Frau von Landwirt André noch hinzu: "Seit Monaten passiert bei uns im Hintergrund unglaublich viel. Entscheidungen, die wir innerlich schon lange getroffen haben, mussten wachsen, reifen und mit Mut umgesetzt werden."