Überraschung bei "Bauer sucht Frau"-Star: Ex-Hofdame hat neuen Partner an ihrer Seite

Köln - In der vergangenen Staffel von " Bauer sucht Frau " wollte Katja (55) das Herz von Rinderzüchter Johann (61) erobern, doch aus den beiden wurde nichts. Umso schöner zu sehen: Die Ex-Hofdame hat einen neuen Mann an ihrer Seite!

"Bauer sucht Frau"-Star Katja (55) hat einen neuen Mann an ihrer Seite. © Instagram/katja_luedemann (Screenshot)

"Einige von euch haben es mir in den letzten Wochen bereits angesehen: Ja, ich habe mich verliebt", bestätigt die 55-Jährige jetzt in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.

Ihre Zeit bei "Bauer sucht Frau" sei eine wunderbare Erfahrung gewesen, für die sie sehr dankbar sei. "Doch auch wenn der Weg anders verläuft als erhofft, führt er uns oft genau dorthin, wo wir eigentlich sein sollen", so die Berlinerin.

Manchmal schreibe das Leben die schönsten Geschichten genau dann, wenn man den Stift eigentlich schon weggelegt habe.

"Man findet die Liebe oft dort, wo man sie am wenigsten erwartet - fernab von jedem Plan oder jeder Vorstellung", erklärt der "Bauer sucht Frau"-Star.

Unverhofft habe sie ein Mensch berührt, der alles verändert habe. Am Ende zähle auch nicht das "Wie" oder das "Wer", sondern nur die Verbindung zwischen zwei Menschen.