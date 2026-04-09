Überraschung bei "Bauer sucht Frau"-Star: Ex-Hofdame hat neuen Partner an ihrer Seite
Köln - In der vergangenen Staffel von "Bauer sucht Frau" wollte Katja (55) das Herz von Rinderzüchter Johann (61) erobern, doch aus den beiden wurde nichts. Umso schöner zu sehen: Die Ex-Hofdame hat einen neuen Mann an ihrer Seite!
"Einige von euch haben es mir in den letzten Wochen bereits angesehen: Ja, ich habe mich verliebt", bestätigt die 55-Jährige jetzt in ihrem neuesten Instagram-Beitrag.
Ihre Zeit bei "Bauer sucht Frau" sei eine wunderbare Erfahrung gewesen, für die sie sehr dankbar sei. "Doch auch wenn der Weg anders verläuft als erhofft, führt er uns oft genau dorthin, wo wir eigentlich sein sollen", so die Berlinerin.
Manchmal schreibe das Leben die schönsten Geschichten genau dann, wenn man den Stift eigentlich schon weggelegt habe.
"Man findet die Liebe oft dort, wo man sie am wenigsten erwartet - fernab von jedem Plan oder jeder Vorstellung", erklärt der "Bauer sucht Frau"-Star.
Unverhofft habe sie ein Mensch berührt, der alles verändert habe. Am Ende zähle auch nicht das "Wie" oder das "Wer", sondern nur die Verbindung zwischen zwei Menschen.
"Bauer sucht Frau"-Hofdame Katja will Anhänger bald an ihrer Liebe teilhaben lassen
"Wir möchten diese neue Liebe erst einmal in Ruhe wachsen lassen und die Zeit für uns nutzen, um uns richtig kennenzulernen", lässt Katja wissen.
Wenn der Moment gekommen sei und es sich richtig anfühle, wolle die 55-jährige Berlinerin ihre zahlreichen Anhänger auch gerne ein Stück weiter mitnehmen, wie sie preisgibt.
"Danke für euren unglaublichen Support und dass ihr euch so mit mir freut!", bedankt sich Katja.
Bekannt geworden war sie in der vergangenen Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow. Doch ein Happy End mit Hühnerbauer Johann blieb aus, da dieser sich "anderweitig orientiert" habe.
Inzwischen ist auch klar: Der 61-Jährige ist mit Ex-Kandidatin Claudia zusammen, der er zuvor noch für Katja den Laufpass gegeben hatte.
Titelfoto: Instagram/katja_luedemann (Screenshot)