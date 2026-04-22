"Bauer sucht Frau"-Star liebt jetzt eine Frau! Ex-Hofdame platzt nach heftigen Vorwürfen der Kragen

Köln - Vor wenigen Wochen machte die " Bauer sucht Frau "-Teilnehmerin Katja (55) ihre neue Liebe öffentlich . Allerdings sieht sie sich nun heftigen Vorwürfen ausgesetzt, weshalb ihr der Kragen platzt!

"Bauer sucht Frau"-Star Katja (55) sieht sie sich nach ihrem Liebes-Outing heftigen Vorwürfen ausgesetzt. © Bildmontage: Instagram/katja_luedemann (Screenshots)

Denn unter dem Instagram-Beitrag, in dem sie ihre neue Beziehung publik gemacht hat, häufen sich schwere Vorwürfe. Sie habe Rinderzüchter Johann (61) lediglich "verarscht" und ihre Teilnahme an der beliebten RTL-Kuppelshow nicht ernst genommen.

"Ich bin ein bisschen enttäuscht über die Nachricht, weil ich nicht finde, dass ich jemanden verarscht habe", stellt die Hundefriseurin jedoch klar und ist der Meinung, dass es doch völlig legitim gewesen sei, sich zu bewerben.

"Das war völlig echt", lässt die Ex-Hofdame über ihre Teilnahme an der beliebten Kuppelshow wissen.

Hintergrund der Schuldzuweisungen ist die Tatsache, dass Katja sich offenbar in eine Frau verliebt hat.

"Nur, weil jemand nicht ins klassische Bild passt, mir zu unterstellen, dass ich das nicht ernst gemeint hatte mit 'Bauer sucht Frau', das finde ich schon …", echauffiert sich die einstige Hofdame.

Sie finde es auch nicht gut, dass "solche Dinge" im Jahr 2026 noch diskutiert, bewertet und parodiert werden.

"Ich hab' mir das nicht ausgesucht, wen ich toll finde oder in wen ich mich verliebe. Das hat sich einfach ergeben", verdeutlicht die 55-Jährige.