"Bauer sucht Frau"-Star liebt jetzt eine Frau! Ex-Hofdame platzt nach heftigen Vorwürfen der Kragen
Köln - Vor wenigen Wochen machte die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Katja (55) ihre neue Liebe öffentlich. Allerdings sieht sie sich nun heftigen Vorwürfen ausgesetzt, weshalb ihr der Kragen platzt!
Denn unter dem Instagram-Beitrag, in dem sie ihre neue Beziehung publik gemacht hat, häufen sich schwere Vorwürfe. Sie habe Rinderzüchter Johann (61) lediglich "verarscht" und ihre Teilnahme an der beliebten RTL-Kuppelshow nicht ernst genommen.
"Ich bin ein bisschen enttäuscht über die Nachricht, weil ich nicht finde, dass ich jemanden verarscht habe", stellt die Hundefriseurin jedoch klar und ist der Meinung, dass es doch völlig legitim gewesen sei, sich zu bewerben.
"Das war völlig echt", lässt die Ex-Hofdame über ihre Teilnahme an der beliebten Kuppelshow wissen.
Hintergrund der Schuldzuweisungen ist die Tatsache, dass Katja sich offenbar in eine Frau verliebt hat.
"Nur, weil jemand nicht ins klassische Bild passt, mir zu unterstellen, dass ich das nicht ernst gemeint hatte mit 'Bauer sucht Frau', das finde ich schon …", echauffiert sich die einstige Hofdame.
Sie finde es auch nicht gut, dass "solche Dinge" im Jahr 2026 noch diskutiert, bewertet und parodiert werden.
"Ich hab' mir das nicht ausgesucht, wen ich toll finde oder in wen ich mich verliebe. Das hat sich einfach ergeben", verdeutlicht die 55-Jährige.
"Bauer sucht Frau"-Star mit Appell an ihre Fans
An ihre Anhänger richtet die Hundefriseurin aus Berlin noch einen Appell: "Lasst euch nicht verbiegen. Geht vor. Liebt, wen ihr liebt. Macht, was ihr wollt, seid frei!"
Wichtig sei, dass man von sich von solchen Leuten nicht unterkriegen lasse. Man müsse für sich ein- und zu sich selbst stehen und dafür weiter kämpfen. Denn es gebe noch "viel zu wenige von uns".
"Also ich verliebe mich in den Menschen und nicht in irgendein vorgegebenes Geschlecht", macht Katja klar, die damit auch den Vorwürfen, sie habe "Bauer sucht Frau" als "Sprungbrett" genutzt, den Wind aus den Segeln nimmt, denn sie habe lediglich Spaß an Social Media gefunden und sei deshalb dort aktiv.
Bekannt geworden war sie in der vergangenen Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow. Doch ein Happy End mit Hühnerbauer Johann blieb aus, da dieser sich "anderweitig orientiert" habe.
Inzwischen ist auch klar: Der 61-Jährige ist mit Ex-Kandidatin Claudia zusammen, der er zuvor noch für Katja den Laufpass gegeben hatte.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/katja_luedemann (Screenshots)