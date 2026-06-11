"Bauer sucht Frau"-Hofdame von Sauna-Date empört: Dann gibt sie Florian den Laufpass
Lappland (Schweden) - Bereits seit vier Jahren geht Florian (40) als Single durchs Leben. Daher will der Hobbylandwirt bei "Bauer sucht Frau International" sein Glück finden. Doch während der Hofwoche platzt - zumindest bei einer Hofdame - die Hoffnung.
Im schwedischen Südlappland hat sich der 40-Jährige einen Traum erfüllt und sich einen Hof mit Schafen, Ziegen und Gemüsebeeten zugelegt. Was jetzt noch fehlt, ist die passende Frau, die ihn auf dem Anwesen unterstützt, denn er selbst betreibt auch noch kleines Café-Restaurant in der Nähe.
Mit Pia (31) und Leonie (36) hat der gelernte Koch auch direkt zwei Damen auf seinen Hof eingeladen, doch vor allem mit Pia eckt er häufiger an.
Als er der Hofdame dann ein Sauna-Date vorschlägt, weist diese ihn empört ab und gibt ihm zu verstehen, dass sie sich lieber im Wald entspannen wolle.
Auch fällt ihr auf, dass die Chemie zwischen dem "Bauer sucht Frau"-Kandidaten und Konkurrentin Leonie stimmt, weshalb Pia eine folgenreiche Entscheidung trifft.
"Ich habe mich dazu entschlossen, nach Hause zu fliegen", macht die Hofdame klar und führt aus: "Auf der Ebene ist das wohl einfach zwischen uns nichts."
Schon zuvor war die Stimmung zwischen den beiden am Tiefpunkt angekommen, als Florian Pia genauer unter die Lupe nimmt.
"Bauer sucht Frau International": Bei Leonie und Florian funkt es
"Kannst du dir vorstellen, hier auf dem Hof hier mitzuarbeiten neben deinem Job?", will der Hobbylandwirt wissen.
Allerdings wird schnell deutlich, dass sich Pia mit einer möglichen Auswanderung noch nicht wirklich beschäftigt habe.
"Ich würde mir das natürlich erst mal anschauen. Ich weiß gar nicht, ob es Pharmareferenz in Schweden gibt", gibt sie mit einem Lachen preis.
Doch ganz so amüsant findet der 40-Jährige die Antwort nicht, schließlich suche er eine Frau, mit der er seine Zukunft planen und irgendwann auch zusammenleben will.
"Ich gehe schon davon aus, wenn man ans Auswandern denkt oder der Liebe wegen auswandert, dass man sich davor Erkundigungen einholt, wie da so die Jobmöglichkeiten im Land sind", stellt Florian klar.
Ganz anders läuft es hingegen mit Leonie. Die beiden kommen sich in der Sauna näher. "Ich habe mir gedacht, dass es schön wird, mit Florian allein in der Sauna zu sitzen und sich auszutauschen", gibt Leonie preis und gesteht, dass sie den Wahl-Schweden sehr attraktiv finde.
Und durch den Rückzug ihrer Konkurrentin können Leonie und Florian ihre Zukunft jetzt in vollen Zügen genießen.
Titelfoto: RTL