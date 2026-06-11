"Bauer sucht Frau"-Hofdame von Sauna-Date empört: Dann gibt sie Florian den Laufpass

Lappland (Schweden) - Bereits seit vier Jahren geht Florian (40) als Single durchs Leben. Daher will der Hobbylandwirt bei " Bauer sucht Frau International " sein Glück finden. Doch während der Hofwoche platzt - zumindest bei einer Hofdame - die Hoffnung.

"Bauer sucht Frau"-Hofdame Pia (31) lehnt ein Sauna-Date ab und trifft eine weitreichende Entscheidung. © Screenshot/RTL+

Im schwedischen Südlappland hat sich der 40-Jährige einen Traum erfüllt und sich einen Hof mit Schafen, Ziegen und Gemüsebeeten zugelegt. Was jetzt noch fehlt, ist die passende Frau, die ihn auf dem Anwesen unterstützt, denn er selbst betreibt auch noch kleines Café-Restaurant in der Nähe.

Mit Pia (31) und Leonie (36) hat der gelernte Koch auch direkt zwei Damen auf seinen Hof eingeladen, doch vor allem mit Pia eckt er häufiger an.

Als er der Hofdame dann ein Sauna-Date vorschlägt, weist diese ihn empört ab und gibt ihm zu verstehen, dass sie sich lieber im Wald entspannen wolle.

Auch fällt ihr auf, dass die Chemie zwischen dem "Bauer sucht Frau"-Kandidaten und Konkurrentin Leonie stimmt, weshalb Pia eine folgenreiche Entscheidung trifft.

"Ich habe mich dazu entschlossen, nach Hause zu fliegen", macht die Hofdame klar und führt aus: "Auf der Ebene ist das wohl einfach zwischen uns nichts."

Schon zuvor war die Stimmung zwischen den beiden am Tiefpunkt angekommen, als Florian Pia genauer unter die Lupe nimmt.