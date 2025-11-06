Frauen-Zoff am Bahnhof: Großes Drama bei Mutterkuhhalter aus Sachsen
Köln - Weil er beim Scheunenfest fehlte, durfte "Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas (39) seine Bewerberinnen direkt auf seinen Hof einladen. Doch genau das sorgt für Ärger!
In der zweiten Folge der beliebten RTL-Kuppelshow durchstöbert der Biolandwirt aus dem Erzgebirge zunächst aufmerksam seine Zuschriften. Am Ende entscheidet er sich für Michaela und Sandra. Sie möchte der 39-Jährige gerne näher kennenlernen.
Clever, wie der Kölner Privatsender eben ist, wird den beiden die bevorstehende Konkurrenzsituation jedoch erst einmal verschwiegen. Am Bahnhof kommt es deshalb schließlich zum bösen Erwachen, als beide auf den Mutterkuhhalter warten.
"Der Blick von ihr war erst mal ... Ich weiß nicht. Als wenn die mich erst mal auffressen will. Ich weiß auch nicht. Die war total geschockt", erklärt Sandra ganz aufgebracht gegenüber dem Kamerateam.
Auch die 33-Jährige ist nicht wirklich happy.
Sie stichelt, dass ihr sofort klar gewesen sei, dass ihre Nebenbuhlerin schon mehr Lenze auf dem Buckel hat als sie. "Weil sie sah schon älter aus", so ihre Erklärung. Ob dies beim Buhlen um Thomas wirklich ein Nachteil ist?
"Bauer sucht Frau"-Hofdamen können sich nicht leiden
Michaela, die mit 35 Jahren nur unwesentlich älter ist, hat es im Einzelinterview ebenfalls auf das Alter ihrer Kontrahentin abgesehen. Verwundert merkt sie an: "Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ich dachte so, sie wäre so mein Alter. Paar Jährchen älter."
Auch die Optik der jeweils anderen bleibt nicht unkommentiert. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Zwischen Michaela und Sandra herrscht eine abgrundtiefe Abneigung, die in den nächsten Folgen sicherlich noch für Zündstoff sorgen wird.
Doch wie geht eigentlich Kuhfreund Thomas mit der prekären Situation um? Der 39-Jährige verhält sich wie die Schweiz und ist erst einmal froh, dass seine Auserwählten nun endlich bei ihm auf dem Hof angekommen sind. Na, das kann ja heiter werden …
Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" läuft immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
