Frauen-Zoff am Bahnhof: Großes Drama bei Mutterkuhhalter aus Sachsen

Köln - Weil er beim Scheunenfest fehlte, durfte " Bauer sucht Frau "-Kandidat Thomas (39) seine Bewerberinnen direkt auf seinen Hof einladen. Doch genau das sorgt für Ärger!

Mutterkuhhalter Thomas (39) holt Soldatin Michaela (35, l.) und Krankenschwester Sandra (33) vom Bahnhof ab. © RTL

In der zweiten Folge der beliebten RTL-Kuppelshow durchstöbert der Biolandwirt aus dem Erzgebirge zunächst aufmerksam seine Zuschriften. Am Ende entscheidet er sich für Michaela und Sandra. Sie möchte der 39-Jährige gerne näher kennenlernen.

Clever, wie der Kölner Privatsender eben ist, wird den beiden die bevorstehende Konkurrenzsituation jedoch erst einmal verschwiegen. Am Bahnhof kommt es deshalb schließlich zum bösen Erwachen, als beide auf den Mutterkuhhalter warten.

"Der Blick von ihr war erst mal ... Ich weiß nicht. Als wenn die mich erst mal auffressen will. Ich weiß auch nicht. Die war total geschockt", erklärt Sandra ganz aufgebracht gegenüber dem Kamerateam.

Auch die 33-Jährige ist nicht wirklich happy.

Sie stichelt, dass ihr sofort klar gewesen sei, dass ihre Nebenbuhlerin schon mehr Lenze auf dem Buckel hat als sie. "Weil sie sah schon älter aus", so ihre Erklärung. Ob dies beim Buhlen um Thomas wirklich ein Nachteil ist?