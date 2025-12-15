Romantischer Höhepunkt bei "Bauer sucht Frau": Hottie-Landwirt geht auf die Knie!
Lippetal (Nordrhein-Westfalen) - "Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich (29) hat eine Entscheidung getroffen und Hofdame Selina (29) nach Hause geschickt. Er will die restliche Zeit nur noch mit Laura (26) verbringen und geht sogar schon auf die Knie!
Denn beim Unkrautjäten verrät die Hofdame dem 29-Jährigen, dass sie in ihrem Leben noch nie grünen Spargel probiert habe.
Das Geständnis sorgt dafür, dass der Hottie-Landwirt sofort reagiert und eine frische Stange aus dem Boden zieht.
"Hier ist sie, die erste Spargelstange für Laura", kündigt der Nordrhein-Westfale an, ehe auf die Knie geht und fragt: "Willst du meine Spargelstange testen?"
"Das hat mir ganz gut gefallen, als er da vor mir hockte. Fand ich ganz süß", schwärmt die 26-Jährige, die die spontane Aktion des Landwirtes zudem noch lustig gefunden habe.
Und auch Friedrich habe die Arbeit mit Laura auf dem Feld richtig viel Spaß gemacht.
"Bauer sucht Frau"-Kandidat führt seine Hofdame in die Kunst der Spargelpflege ein
Mit so einer tollen Frau mache er das natürlich sehr gerne, weshalb er ausführt: "Und ich merke von Tag zu Tag, wie wir uns näher kommen."
Doch bevor es an die gemeinsame Arbeit gehen konnte, musste der "Bauer sucht Frau"-Kandidat die Lehrerin zunächst noch in die Kunst der Spargelpflege einführen.
Mit dem Schmalspurtraktor fahren die beiden über das Feld. Zur Freude der 26-Jährigen überlässt der Spargelbauer seiner Hofdame sogar das Steuer.
Die Zeit, wo er nicht lenken muss, nutzt er, um Laura die Tücken der Arbeit zu erklären.
"Wenn du zu nah dran fährst, kommst du mit den Scheiben bis in die Spargelreihe rein und verletzt die Pflanze", warnt Friedrich seine Verehrerin, die jedoch keinen Fehler macht.
"Bauer sucht Frau" könnt Ihr immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL sehen. Auf RTL+ stehen Euch die neuen Folgen zudem jeweils schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zum Streamen zur Verfügung.
Titelfoto: RTL