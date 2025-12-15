Romantischer Höhepunkt bei "Bauer sucht Frau": Hottie-Landwirt geht auf die Knie!

Lippetal ( Nordrhein-Westfalen ) - " Bauer sucht Frau "-Kandidat Friedrich (29) hat eine Entscheidung getroffen und Hofdame Selina (29) nach Hause geschickt. Er will die restliche Zeit nur noch mit Laura (26) verbringen und geht sogar schon auf die Knie!

"Bauer sucht Frau"-Landwirt Friedrich (29) geht vor Hofdame Laura (26) auf die Knie. © RTL

Denn beim Unkrautjäten verrät die Hofdame dem 29-Jährigen, dass sie in ihrem Leben noch nie grünen Spargel probiert habe.

Das Geständnis sorgt dafür, dass der Hottie-Landwirt sofort reagiert und eine frische Stange aus dem Boden zieht.

"Hier ist sie, die erste Spargelstange für Laura", kündigt der Nordrhein-Westfale an, ehe auf die Knie geht und fragt: "Willst du meine Spargelstange testen?"

"Das hat mir ganz gut gefallen, als er da vor mir hockte. Fand ich ganz süß", schwärmt die 26-Jährige, die die spontane Aktion des Landwirtes zudem noch lustig gefunden habe.

Und auch Friedrich habe die Arbeit mit Laura auf dem Feld richtig viel Spaß gemacht.