Bauer sucht Frau: Was passierte nach der Show? Mathias und Belin teilen ehrliches Update
Puntarenas (Costa Rica) - Das Finale von "Bauer sucht Frau International" sorgte kürzlich für reichlich Frust. In den meisten Fällen war nicht klar, was aus den Paaren geworden ist. Von Mathias und Belina gibt es jetzt immerhin ein Update!
Der 57-Jährige hat sich mitten im Dschungel von Costa Rica ein Selbstversorger-Paradies geschaffen. Nur das Alleinsein hat er inzwischen satt. Deshalb bewarb sich Mathias bei RTL, wo er im Rahmen der Kuppelshow unter anderem auf Belina (51) traf.
Allerdings entpuppte sich die Hofwoche für die 51-Jährige als "Dschungelcamp 2.0 light", wie sie es selbst nannte. Konkurrentin Mirian (55) packte nach einer Schlangen-Sichtung zwar ihre Koffer. Doch auch bei Belina und Mathias lief es eher holprig.
Wie das Kennenlernen weiterging, blieb am Ende offen. Bis jetzt. "Es ist ja einige Zeit vergangen nach der Hofwoche. Ich habe das jetzt etwas sacken lassen können", erklärt der Auswanderer in einem Video auf dem Instagram-Kanal zur Sendung.
Seiner ehemaligen Hofdame erging es da offenbar nicht anders. Auch sie gewährt einen Blick in die Phase direkt nach den Dreharbeiten und betont: "Man muss sich erst mal sortieren. Es waren viele Eindrücke, viele Emotionen in so kurzer Zeit."
"Bauer sucht Frau International"-Kandidaten planen baldiges Wiedersehen
Anschließend wird Mathias ein bisschen konkreter und verrät: "Ich habe mit der Belina regelmäßigen Kontakt und Belina hat auch Lust, noch mal wiederzukommen." Auch, wenn vielleicht noch nicht die großen Gefühle mit im Spiel sind, es ist ein Anfang.
Die 51-Jährige kann den fortwährenden Kontakt zu dem Selbstversorger glücklicherweise bestätigen. "Mit Mathias stehe ich im Austausch. Wir wollen uns auf jeden Fall wiedersehen", erklärt sie in dem Clip vielsagend. Und der Landwirt gibt zu: "Da freue ich mich dann sehr drauf!"
Wann er seine Auserwählte auf seinem Hof in Costa Rica wieder in die Arme schließen kann, steht allerdings noch in den Sternen. Aber: Ein Happy End scheint bei Belina und Mathias durchaus möglich.
Für Fans, die die Ausstrahlung der achten Staffel von "Bauer sucht Frau International" im Free-TV verpasst haben, stehen sämtliche Episoden auch weiterhin als Streamingangebot auf RTL+ zur Verfügung.
Titelfoto: Bildmontage: RTL (2)