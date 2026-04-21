Gerüchteküche brodelt! Hat sich dieses "Bauer sucht Frau"-Traumpaar still und heimlich verlobt?
Greßthal (Bayern) - Rund zwei Wochen nach der TV-Ausstrahlung des Osterspecials von "Bauer sucht Frau" haben Gerüchte die Runde gemacht, dass Bastian Stürmer (25) und Freundin Kerrin Grapengeter (28) den nächsten Schritt gegangen seien.
Anders als manch andere Paare der jüngsten Staffel von "BsF" hatten die beiden nämlich nicht an den Dreharbeiten teilgenommen. Die Entwicklung rund um das frisch verliebte Paar blieb den TV-Fans demnach verborgen.
Grund für die Absage war allerdings keine Trennung, sondern vielmehr terminlicher Stress, der eine Teilnahme zunichtegemacht hatte.
Jetzt brodelt die Gerüchteküche aber schon wieder!
Anlässlich des sechsmonatigen Jubiläums des Paares haute Kerrin neulich fleißig in die Tasten. "Sechs Monate mit dir - voller Lachen, kleiner Chaosmomente und ganz viel Liebe. Und wenn ich dich anschaue, weiß ich: Ich würde mich immer wieder für dich entscheiden und mich in dich verlieben", widmete sie ihrem Bauern.
Mehr als auffällig dabei: Am Ringfinger der 28-Jährigen funkelt ein dicker Ring. Haben sich die zwei etwa still und heimlich und abseits der TV-Kameras verlobt?
"BsF"-Kandidatin Kerrin bezieht Stellung zu Gerüchten
Anscheinend hatten sich die Spekulationen derart überschlagen, dass Kerrin selbst jetzt für klare Verhältnisse sorgen musste.
"Nein", lautet ihre Antwort auf etliche Nachfragen der User, die dem Paar bereits zur mutmaßlichen Verlobung gratuliert hatten.
Was hinter der jüngsten Ankündigung rund um "Bei uns hat es zeitlich nicht gepasst mit dem Dreh, aber da kommt noch was" steckt, ist damit ebenfalls noch unklar.
Fakt ist: Die beiden Turteltauben schweben nach ihrer Zeit bei "Bauer sucht Frau" weiterhin auf Wolke sieben - trotz Fernbeziehung und 530 Kilometern Distanz.
Lässt das TV-Paar etwa schon bald die Katze aus dem Sack und macht den Umzug in eine gemeinsame Wohnung öffentlich? "Also seid gespannt", machte zuletzt Bastian Stürmer klar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Kerrin Grapengeter