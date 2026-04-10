Zoff bei "Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Warum Valentina und Michi anecken
Ahrtal (Rheinland-Pfalz) - Valentina (24) und Michi (23) gingen aus der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" als eines der Traumpaare heraus. Doch wie läuft es inzwischen bei den beiden?
Bereits vor drei Monaten ist die einstige Hofdame aus Mittelfranken zu ihrem Liebsten nach Rheinland-Pfalz gezogen.
"Wir haben Nägel mit Köpfen gemacht und wollten einfach keine Fernbeziehung", gibt die 24-Jährige im Oster-Special "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" preis.
Doch auch in den besten Beziehungen kommt es hin und wieder mal zu Zoff. Der Grund: "Er macht wirklich alles für mich, außer den Haushalt", macht Valentina schmunzelnd klar.
Der Ordnungssinn des 23-Jährigen lasse noch zu wünschen übrig. "Ich habe immer das Gefühl, wenn du weißt, wir müssen jetzt aufräumen, dann verschwindest du ganz schnell mal", verdeutlicht die gebürtige Bayerin.
Vor allem bringe sie auf die Palme, dass er morgens zur Arbeit geht und Schuhe mit Matsch vom Vortag mitgebracht hat.
Doch anstatt den Matsch wegzukehren, lasse Michi ihn im Gang liegen, gehe zur Arbeit. "Valentina macht das schon", poltert die einstige Hofdame, die sich wünscht, dass der Landwirt kleine Dinge im Haushalt auch mal von selbst sieht.
"Bauer sucht Frau": Darum gehen bei Valentina die Alarmglocken auf Rot
Ihr Liebster ist da jedoch ein wenig anderer Ansicht. "Für einen Mann bin ich schon ordentlich", glaubt der Forstwirt.
Zuletzt habe es jedoch Ärger wegen der Socken des 23-Jährigen gegeben.
"Wenn bei mir zum Beispiel eine Socke mal nicht im Wäschekorb gelandet ist, sondern auf dem Boden liegt, gehen ihre Alarmglocken direkt auf Rot", weiß Michi.
Trotz alledem könne Valentina nicht lange böse auf ihren Mann an ihrer Seite sein. Spätestens, wenn es an die gemeinsame Arbeit auf den Hof geht und sich die beiden um die Tiere kümmern, ist der Haussegen wieder gerade gerückt.
"Ich merke dann immer, wie sich die Wogen zwischen uns glätten", verrät die 24-Jährige abschließend.
Wer das Oster-Special von "Bauer sucht Frau" verpasst hat, kann dies auf Abruf bei RTL+ nochmals nachschauen.
Titelfoto: RTL