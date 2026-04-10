Zoff bei "Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Warum Valentina und Michi anecken

Ahrtal (Rheinland-Pfalz) - Valentina (24) und Michi (23) gingen aus der 21. Staffel von " Bauer sucht Frau " als eines der Traumpaare heraus. Doch wie läuft es inzwischen bei den beiden?

Bei "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Valentina (24) und Michi (23) knistert es, was die Hausarbeit angeht. © RTL

Bereits vor drei Monaten ist die einstige Hofdame aus Mittelfranken zu ihrem Liebsten nach Rheinland-Pfalz gezogen.

"Wir haben Nägel mit Köpfen gemacht und wollten einfach keine Fernbeziehung", gibt die 24-Jährige im Oster-Special "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" preis.

Doch auch in den besten Beziehungen kommt es hin und wieder mal zu Zoff. Der Grund: "Er macht wirklich alles für mich, außer den Haushalt", macht Valentina schmunzelnd klar.

Der Ordnungssinn des 23-Jährigen lasse noch zu wünschen übrig. "Ich habe immer das Gefühl, wenn du weißt, wir müssen jetzt aufräumen, dann verschwindest du ganz schnell mal", verdeutlicht die gebürtige Bayerin.

Vor allem bringe sie auf die Palme, dass er morgens zur Arbeit geht und Schuhe mit Matsch vom Vortag mitgebracht hat.

Doch anstatt den Matsch wegzukehren, lasse Michi ihn im Gang liegen, gehe zur Arbeit. "Valentina macht das schon", poltert die einstige Hofdame, die sich wünscht, dass der Landwirt kleine Dinge im Haushalt auch mal von selbst sieht.