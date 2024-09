Gute Neuigkeiten für alle "Bauer sucht Frau"-Fans: Dann läuft die erste Folge der Jubiläumsstaffel

Inka Bause (55) wird auch die 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" moderieren. © RTL / Pascal Buenning

Die Jubiläumsausgabe von Deutschlands beliebtester TV-Romanze wird erstmals am Montag, dem 30. September, um 20.15 Uhr im Free-TV laufen.

Bereits eine Woche früher können die hartgesottenen Anhänger der Dating-Show die erste Folge bei RTL+ sehen.

Wie immer wird Moderatorin Inka Bause (55) versuchen, dem Liebesglück der Landwirte auf die Sprünge zu helfen.

In der kommenden Staffel gibt es aber eine Besonderheit: Denn um das 20. Jubiläum der beliebten RTL-Show nun gebührend zu feiern, stellen sich mit 20 Liebe suchenden Bauern und Bäuerinnen in der neuesten Staffel so viele Kandidaten vor wie noch nie zuvor.

17 männliche Kandidaten und drei Kandidatinnen stürzen sich ins Dating-Abenteuer und hoffen, die Liebe ihres Lebens zu finden.

Sie alle wollen ihren Vorgängern nacheifern. Denn immerhin gab es im "Bauer sucht Frau"-Kosmos bereits über 40 Hochzeiten und es wurden fast 50 Babys geboren.