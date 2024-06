Pferdewirt Hans von "Bauer sucht Frau" und seine Elke lüften ein süßes Geheimnis!

Hans (65) und Elke (61) lernten sich in der 19. Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen. © RTL/Stefan Gregorowius

Fast sprachlos ist die Blondine vor Glück, als der Pferdewirt ihr im vergangenen Jahr zum Ende der Hofwoche seine Gefühle gesteht. Überraschend kommt das zu diesem Zeitpunkt nicht, denn schon beim Scheunenfest knisterte es gewaltig.

Und auch viele Monate nach den Dreharbeiten zur beliebten RTL-Kuppelshow scheint das Feuer zwischen den beiden Turteltauben noch immer so zu lodern, wie am ersten Tag. Warum die Beziehung so gut funktioniert, erklärt Hans jetzt mit rührenden Worten im Netz.

"Wir glauben, um sich zu finden, musste noch jeder seine Lernaufgaben erledigen, um die Menschen zu sein, die wir heute sind", schreibt der 65-jährige Nordrhein-Westfale auf seinem Instagram-Kanal zu einem Foto mit seiner Auserwählten.

Und weiter: "Nun verstehen wir, was es heißt: Liebe und respektvoller Umgang, Wertschätzung, verständnisvoll zu sein, sich gerne Zeit für den anderen nehmen, zuhören, wenn ihn was bedrückt, zeigen, du bist mir wichtig, Unstimmigkeiten gleich zu bereden und zu bereinigen, dem anderen zwischendurch mal eine kleine Freude bereiten."

Was die Partnerschaft für sie so besonders mache, verrät der Pferdefreund ebenfalls. Es sind die vielen "gemeinsamen Interessen und Denkweisen", die für ein erfülltes und wertvolles Zusammenleben sorgen. Hans betont: "Wir gehen im Gleichklang."