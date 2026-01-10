Alles anders als gedacht: RTL-Bauer Friedrich und Laura geben Beziehungsupdate

Lippetal (NRW) - Schweben Friedrich (29) und Laura (26) noch immer auf Wolke sieben? Wenige Wochen nach dem " Bauer sucht Frau "-Finale wird deutlich: Es ist doch alles anders als gedacht!

Landwirt Friedrich (29) und Lehrerin Laura (26) lernten sich in der jüngsten Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. © RTL / Stefan Gregorowius

An den beiden Turteltauben scheiden sich nach wie vor die Geister. Für die einen sind sie DAS Traumpaar der abgelaufenen Staffel, für andere bilden die beiden bloß eine Zweckgemeinschaft, um die neugewonnene Aufmerksamkeit für eine Instagram-Karriere zu nutzen.

Die Wahrheit kennen am Ende nur die beiden. Tatsächlich gestaltet sich ihr gemeinsamer Hof-Alltag aber nicht wie erwartet. Statt Ackerpflügen und Stallarbeit prägen - wie von den Kritikern vorgeworfen - derzeit Smartphone, Kamera und Social Media ihr Leben.

Jüngst teilte Laura ein Video, das sie dabei zeigt, wie sie Friedrich bei der Produktion von Social-Media-Content unterstützt. Die Szene zeigt den Landwirt, wie er mehrfach erfolglos versucht, einen auswendig gelernten Text einzusprechen.

"Ich frier' mir hier den Ar*** ab", kommentiert Laura die Situation auf dem Acker, nachdem ihr Liebster sein Vorhaben nach einem weiteren Versprecher zum x-ten Mal von vorne beginnt. "POV: Dein Freund ist Agrarfluencer", scherzt sie.