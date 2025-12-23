Inka Bause sauer auf "Bauer sucht Frau"-Kandidaten: "Das ist eine Scheiß-Erklärung"
Köln - Es hätte alles so schön werden sollen! Ausgerechnet beim großen Wiedersehen von "Bauer sucht Frau" fließen plötzlich bei Inka Bause (57) vor lauter Frust auf einen der Kandidaten die Tränen.
Unmittelbar nach Ausstrahlung des Staffelfinales hatten RTL und Inka Bause sämtliche Single-Landwirte eingeladen, um zusammen über die Hofwoche zu sprechen und aus dem Liebes-Nähkästchen zu plaudern.
Unter anderem mit dabei: Landwirtin Simone (55) und Single-Bewerber Frank (58). Auf den ersten Anflug von Schmetterlingen im Bauch folgte nur kurz darauf aber die bitterböse Enttäuschung für die 55-Jährige.
Statt Simones harte Schale nach und nach zu knacken, zog sich Frank nach der Hofwoche von jetzt auf gleich zurück. Zu einem weiteren Treffen ist es nach der verbrachten Zeit auf Simones Hof nicht mehr gekommen. "Ich habe keine Zeit gehabt. Ich bin in fünf Vereinen integriert und es hat einfach nicht funktioniert. Ich kann es leider nicht anders erklären."
Moderatorin Inka Bause platzt daraufhin sichtlich ergriffen der Kragen. "Das ist eine Scheiß-Erklärung! Da muss ich selbst fast heulen", fährt es aus ihr heraus.
Inka Bause fällt Kandidatin in die Arme
Beendet ist die Unterhaltung damit allerdings noch nicht. "Du hättest diese Frau, die so schlechte Erfahrungen gemacht hat, fast geknackt und hast sie glauben lassen, dass du sie wirklich liebst. Und jetzt sitzt du hier und sagst, du bist in einem Verein und hast keine Zeit."
Auf eine weitere Erklärung von Frank hoffen Simone und Inka derweil vergebens. Für ihn ist an der Stelle Schluss - er verlässt nach der deutlichen Ansage der Moderatorin den Raum und lässt Simone und Inka alleine. Die fallen sich daraufhin mit Tränen in den Augen in die Arme.
Das Wiedersehen aller Single-Bauern und Bewerbern läuft am Dienstagabend (20.15 Uhr) bei RTL. Schon jetzt steht die Folge auch auf RTL+ bereit.
Titelfoto: RTL