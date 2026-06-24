Kontaktabbruch bei "Bauer sucht Frau"-Kandidaten: Ist das der wahre Grund für das Aus?

Südtirol (Italien) - Mutterkuhhalter Andreas (46) und Hofdame Katarina (43) haben sich nach " Bauer sucht Frau International " aus den Augen verloren und den Kontakt abgebrochen. Jetzt spricht der Südtiroler nochmals Klartext und legt einige Gründe offen.

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Andreas (46) hat über die Geschichte mit Ex-Hofdame Katarina (43) gesprochen. © RTL

Unter anderem soll die größere Entfernung - die 43-Jährige kommt aus Hessen - ein großes Problem gewesen sein. "Dann ist es halt ein bisschen schwierig", gesteht der 46-jährige Landwirt im Gespräch mit Gossip-YouTuber OnionDog.

Zudem hätten sich die beiden auch nicht die Zeit gegeben, die nötig gewesen wäre, wie Andreas findet.

"Ich hatte noch nicht so die Gefühle wie sie und dann ist halt nichts entstanden", verdeutlicht der RTL-Teilnehmer.

Denn bereits direkt von Beginn an machte Katarina klar, dass Andreas ihr Traummann sei. Bereits beim ersten Treffen kam es zu einem emotionalen Gefühlsausbruch seitens der Ex-Hofdame, die mit dem Geständnis für Fassungslosigkeit sorgte.

Im Laufe der Staffel geriet die Hessin dann immer wieder mit ihrer Konkurrentin Jasmin (41) aneinander, bis es zu einem verbalen Streit kam.