Kontaktabbruch bei "Bauer sucht Frau"-Kandidaten: Ist das der wahre Grund für das Aus?
Südtirol (Italien) - Mutterkuhhalter Andreas (46) und Hofdame Katarina (43) haben sich nach "Bauer sucht Frau International" aus den Augen verloren und den Kontakt abgebrochen. Jetzt spricht der Südtiroler nochmals Klartext und legt einige Gründe offen.
Unter anderem soll die größere Entfernung - die 43-Jährige kommt aus Hessen - ein großes Problem gewesen sein. "Dann ist es halt ein bisschen schwierig", gesteht der 46-jährige Landwirt im Gespräch mit Gossip-YouTuber OnionDog.
Zudem hätten sich die beiden auch nicht die Zeit gegeben, die nötig gewesen wäre, wie Andreas findet.
"Ich hatte noch nicht so die Gefühle wie sie und dann ist halt nichts entstanden", verdeutlicht der RTL-Teilnehmer.
Denn bereits direkt von Beginn an machte Katarina klar, dass Andreas ihr Traummann sei. Bereits beim ersten Treffen kam es zu einem emotionalen Gefühlsausbruch seitens der Ex-Hofdame, die mit dem Geständnis für Fassungslosigkeit sorgte.
Im Laufe der Staffel geriet die Hessin dann immer wieder mit ihrer Konkurrentin Jasmin (41) aneinander, bis es zu einem verbalen Streit kam.
"Bauer sucht Frau"-Landwirt Andreas verteidigt seine Entscheidung
"Dass sie beide aneinandergeraten sind, hat an meiner Entscheidung nichts geändert oder dazu beigetragen, dass ich so entschieden habe", macht Andreas klar, der sich trotz aller Irritationen für Katarina entschieden hatte.
Die Wahl für die 43-Jährige sei durch ein Bauchgefühl entstanden. "Es war ja nicht viel Zeit, zu entscheiden. In solch ein paar Tagen lernst du einen Menschen ja nicht richtig kennen. Aber ich würde immer noch so entscheiden", gibt der Mutterkuhhalter aus Südtirol preis.
Inzwischen ist der Kontakt der beiden gänzlich abgebrochen. Und nicht nur, dass die Geschichte für Katarina ein bitteres Ende genommen hat, nein, sie musste sich im Anschluss auch einige Kritik von Zuschauern gefallen lassen.
"Sie ist eine herzensgute Frau. Sie ist vielleicht ein bisschen emotionaler als andere, aber ansonsten ist sie wirklich eine Tolle", verteidigt Andreas seine Ex-Hofdame, der die Reaktion der Fans nicht verstehen könne und es "blöd" findet, dass sie "angegriffen" worden sei.
Titelfoto: RTL