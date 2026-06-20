Liebes-Wirrwarr bei "Bauer sucht Frau": Jetzt äußert sich erstmals Ex-Hofdame Katarina
Köln/Südtirol - Diese Wendung bei "Bauer sucht Frau International" hat keiner kommen sehen: Eigentlich schien es so, als würden Mutterkuhhalter Andreas (46) und Ex-Hofdame Katarina (43) füreinander geschaffen sein, doch nach den Dreharbeiten war Schluss. Jetzt hat sich die Hessin erstmals selbst zu Wort gemeldet.
Mit ihrer einfordernden und besitzergreifenden Art polarisierte die 43-Jährige bei den Zuschauern. "Bei mir war es immer da. Ich habe immer gespürt, es ist der Richtige", erklärt Katarina jetzt gegenüber "RTL".
Es habe sich immer gut für die ehemalige Hofdame angefühlt.
Allerdings machte Andreas schnell klar, dass er "noch nicht die Gefühle habe" wie die 43-Jährige, die bereits bei der ersten Begegnung mit einem emotionalen Gefühlsausbruch für Irritationen gesorgt hatte.
Trotzdem habe Katarina gehofft, dass der Mutterkuhhalter aus Italien noch zu sich komme und nur etwas Zeit benötige - doch daraus ist nichts geworden. Ganz im Gegenteil: die beiden haben den Kontakt abgebrochen.
Ist Andreas mit Katarinas Konkurrentin Jasmin zusammen?
"Ja, ich habe mich leider getäuscht bei Andreas", gesteht die Hessin inzwischen.
Vielleicht ist aus den beiden auch nichts geworden, weil der 46-Jährige gar keine ernsten Absichten hatte, da er sich doch für Katarinas vormalige Konkurrentin Jasmin (41) entschieden hat?
Denn erst jüngst heizte die 41-jährige Ex-Hofdame selbst die Gerüchte um einen etwaigen Liebes-Hammer an.
"Plot Twist: Manche Entscheidungen enden nicht mit der letzten Folge", schrieb die ehemalige Hofdame kryptisch unter einem Video, welches sie beim Kühe melken zeigte.
Zudem verriet sie auch, dass Andreas nie mit Katarina zusammen gewesen sei.
"Warum hätte ich sonst ein Foto mit mir und Andreas? Würde ja keinen Sinn machen, als ob mich Katarina auf den Hof gelassen hätte", verdeutlichte sie.
Titelfoto: RTL