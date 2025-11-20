"Was ich nicht erzählt habe ...": Hofdame von RTL-Bauer lässt Ehe-Bombe platzen
Köln - Voller Vorfreude fiebert Johann bei "Bauer sucht Frau" seiner Hofwoche mit Katja entgegen. Doch kaum angekommen, lässt die 55-Jährige die Ehe-Bombe platzen.
Beim ersten gemeinsamen Frühstück fühlt der Landwirt seiner Auserwählten sogleich mal näher auf den Zahn. Wieso sich eine Frau aus Berlin auf einen Bauern aus Niedersachsen bewerbe, möchte er von der Hauptstädterin wissen.
Über die Antwort muss Katja nicht lange nachdenken, sie sagt: "Die Geschichte mit deiner Frau hat mich sehr gerührt." Zur Erinnerung: Johanns Frau starb erst vor einem Jahr an Krebs.
"30 Jahre verheiratet, das schafft auch nicht jeder", merkt Katja fast schon bewundernd an. Ergänzend fügt sie hinzu: "Du bist bodenständig. Mir gefällt auch, wie du mit deinen Tieren umgehst." Sie selbst ist auch tierlieb, betreibt in Berlin einen Hundesalon.
Die Worte der Hofdame zeigen Wirkung. "Das hat mich sehr berührt", erklärt Johann im Einzelinterview. Doch Katja liegt noch etwas anderes auf dem Herzen. "Was ich dir noch nicht erzählt habe …", leitet sie ihre folgende Beichte ein. Dann lässt sie die Bombe platzen: "Ich war dreimal verheiratet!"
Die erste Ehe sei mit 19 Jahren zustande gekommen. Aufgrund von gesellschaftlichem Druck, wie sie klarstellt. Die Hoffnung auf die ganz große Liebe aufgeben wollte Katja deshalb aber noch lange nicht.
"Bauer sucht Frau"-Kandidat blitzt mit Forderung nach Körperkontakt ab
Viel Glück bei der Partnerwahl hatte sie aber auch danach nicht. Es folgten zwei weitere gescheiterte Jaworte sowie ein abgelehnter Heiratsantrag. Jetzt hat die 55-Jährige die Nase gestrichen voll. Das Thema ist endgültig abgehakt.
"Ich will nicht noch mal heiraten", knallt sie dem Landwirt offen vor den Latz. Witwer Johann bleibt jedoch überraschend gelassen und erklärt: "Da gehe ich mit!" Allzu große Lust auf ein zweites Ehegelübde scheint der Hühnerbauer demnach auch nicht mehr zu haben.
Was der 60-Jährige stattdessen aber unbedingt möchte: seiner Katja körperlich näher kommen. Und dafür zieht er alle Register. "Deine erste Aufgabe wird es sein, die Rinder zu füttern und mit ihnen zu schmusen, aber was noch viel wichtiger ist: mit mir zu schmusen", sagt er grinsend.
Als seine Hofdame später eines der Hühner streichelt, legt der Niedersachse nach: "Ich möchte auch mal hinter den Ohren gekrault werden!" Bislang verlaufen seine Avancen noch ins Leere. Und auch die Vorschau verheißt nichts Gutes: Es kommt zum Streit.
