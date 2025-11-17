Zoff vorprogrammiert? Hofdame fordert bei "Bauer sucht Frau" eine Entscheidung von Sachse Thomas

Pfaffroda - Auch bei " Bauer sucht Frau "-Kandidat Thomas (39) aus Sachsen ist die Hofwoche angelaufen. Und diese verläuft nicht ganz reibungslos. Der Grund sind seine beiden Bewerberinnen.

Eigentlich möchte Thomas (39) nur ein gemütliches Frühstück mit seinen beiden Hofdamen Michaela (35, M.) und Sandra (33) genießen. © RTL

Denn auf seinem Hof im Erzgebirge herrscht schon seit Beginn ein Konkurrenzkampf zwischen Michaela (35) und Sandra (33), die der 39-Jährige näher kennenlernen wollte.

Vor allem Michaela ist von der Tatsache, dass der Sachse zwei Bewerberinnen auf seinen Hof eingeladen hat, nicht gerade begeistert.

Daher will die 35-Jährige endlich eine Entscheidung des Mutterkuhhalters haben und übt mächtig Druck auf den Landwirt aus.

Eigentlich will Thomas nur ein schönes Frühstück mit seinen beiden Hofdamen genießen, doch dieses wird zu einem wahren Desaster.

Denn während Sandra die Zeit in vollen Zügen genießt, ist Michaela extrem angespannt und hat inzwischen die Schnauze voll.

"Unsere Gedanken kreisen halt, wie du dich dann irgendwann entscheiden wirst", macht die "Bauer sucht Frau"-Bewerberin klar.