Sachsen-Landwirt bewusst gelinkt: Kaum ist Rivalin weg, gesteht seine Hofdame DAS
Pfaffroda - Bei "Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas will einfach keine Ruhe einkehren. Kaum hat er eine seiner beiden Hofdamen weggeschickt, kommt die andere mit einem Detail um die Ecke, das sie dem 39-Jährigen zuvor bewusst verschwiegen hat.
In der dritten Folge der neuen Staffel hatte Bewerberin Michaela (35) noch mächtig Druck auf den Bio-Mutterkuhhalter aus dem Erzgebirge ausgeübt und eine rasche Entscheidung zwischen ihr und Nebenbuhlerin Sandra (33) gefordert.
Wie in der neuesten Episode der RTL-Show zu sehen ist, führt die forsche Gangart der 35-Jährigen zum Ziel. Thomas serviert Sandra ab: Sie muss den Hof verlassen. Danach genießen der Sachse und seine Auserwählte erst einmal ihre neue Zweisamkeit.
Nach dem gemeinsamen Arbeiten und Kochen finden sich die beiden Turteltauben am Küchentisch ein. Dort wird es plötzlich ernst. Michaela nutzt die ruhige Minute, um dem Landwirt ein Geständnis zu machen: Sie ist seit Kurzem Brillenträgerin.
Klingt erst mal nicht nach einem größeren Problem, hätte Thomas zuvor nicht offen und ehrlich klargestellt, dass er Frauen ohne Nasenfahrrad bevorzugt. Gut möglich also, dass er Bewerberin Sandra gerade deshalb kurz zuvor noch den Laufpass gegeben hat.
Tatsächlich reagiert der Kuhfreund im Einzelinterview mit der RTL-Crew dann zunächst auch alles andere als happy, nachdem er Michaela das erste Mal mit Brille zu Gesicht bekommen hat.
Brille hin oder her: "Bauer sucht Frau"-Sachse Thomas hat sich verknallt
"Also wo sie das Geständnis gemacht hat mit ihrer Brille, war ich erst mal ein bisschen ... nicht geschockt, aber ... Ich finde Frauen ohne Brille sympathischer als mit Brille", erklärt der 39-Jährige unverblümt.
Gegenüber Michaela hält Thomas mit seiner Meinung dann auch nicht lange hinterm Berg: "Aber ich hab dich ja ohne Brille kennengelernt und was ich halt wirklich nicht so toll finde bei Frauen, war eine Brille. Macht manche Frauen älter." Nett …
Als bereits alles auf ein schnelles Ende der Hofwoche hindeutet, findet der Sachse dann doch noch ein paar aufbauende Worte für Michaela, denn wie er betont, akzeptiere er sie auch mit ihrer Brille. Diese gehöre ja jetzt nun mal zu ihr.
Im Interview mit dem Kölner Privatsender klingt das Ganze dann sogar noch ein bisschen verheißungsvoller. "Also mir ist völlig egal, ob sie eine Brille trägt oder nicht, denn ich hab mich in sie verknallt." Bislang weiß Michaela allerdings noch nichts von ihrem Glück …
Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" läuft immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
Titelfoto: RTL