Sachsen-Landwirt bewusst gelinkt: Kaum ist Rivalin weg, gesteht seine Hofdame DAS

Pfaffroda - Bei " Bauer sucht Frau "-Kandidat Thomas will einfach keine Ruhe einkehren. Kaum hat er eine seiner beiden Hofdamen weggeschickt, kommt die andere mit einem Detail um die Ecke, das sie dem 39-Jährigen zuvor bewusst verschwiegen hat.

Zwei Frauen sind eine zu viel: "Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas (39) schickt Bewerberin Sandra (33, l.) nach Hause. © RTL

In der dritten Folge der neuen Staffel hatte Bewerberin Michaela (35) noch mächtig Druck auf den Bio-Mutterkuhhalter aus dem Erzgebirge ausgeübt und eine rasche Entscheidung zwischen ihr und Nebenbuhlerin Sandra (33) gefordert.

Wie in der neuesten Episode der RTL-Show zu sehen ist, führt die forsche Gangart der 35-Jährigen zum Ziel. Thomas serviert Sandra ab: Sie muss den Hof verlassen. Danach genießen der Sachse und seine Auserwählte erst einmal ihre neue Zweisamkeit.

Nach dem gemeinsamen Arbeiten und Kochen finden sich die beiden Turteltauben am Küchentisch ein. Dort wird es plötzlich ernst. Michaela nutzt die ruhige Minute, um dem Landwirt ein Geständnis zu machen: Sie ist seit Kurzem Brillenträgerin.

Klingt erst mal nicht nach einem größeren Problem, hätte Thomas zuvor nicht offen und ehrlich klargestellt, dass er Frauen ohne Nasenfahrrad bevorzugt. Gut möglich also, dass er Bewerberin Sandra gerade deshalb kurz zuvor noch den Laufpass gegeben hat.

Tatsächlich reagiert der Kuhfreund im Einzelinterview mit der RTL-Crew dann zunächst auch alles andere als happy, nachdem er Michaela das erste Mal mit Brille zu Gesicht bekommen hat.