Kein Happy End bei Johann und Katja: "Bauer sucht Frau"-Landwirt hat sich "anderweitig orientiert"

Mittelweser-Region (Niedersachsen) - Beim großen " Bauer sucht Frau "-Wiedersehen hat es noch so ausgesehen, als könnte aus Johann (60) und Katja (55) ein Paar werden. Doch das ist längst Geschichte.

Aus Katja (55) und Johann (60) ist bei "Bauer sucht Frau" kein Paar geworden. © RTL

"Katja und ich haben festgestellt, dass wir grundsätzlich andere Vorstellungen von einer Partnerschaft haben", hatte der Rinderzüchter aus Niedersachsen zuletzt schon gesagt.

Allerdings sind solche Sätze seiner ehemaligen Hofdame sauer aufgestoßen. "Kurze öffentliche Aussagen geben jedoch oft ein verkürztes Bild und führen aktuell zu negativen Interpretationen mir gegenüber", erklärt sie in einem Instagram-Beitrag.

Für die 55-Jährige sei jedoch klar gewesen, dass sie für eine Beziehung mit dem Landwirt bereit gewesen sei. Dieses Gefühl sei allerdings nicht gleichermaßen erwidert worden.

"Der frühe öffentliche Rahmen, Kameras und äußerer Druck spielten dabei eine Rolle", macht die Berlinerin klar.

Nach der Wiedersehensfeier sei dann auch der Kontakt von Johanns Seite aus eingeschränkt worden, was sie aber respektiert habe.