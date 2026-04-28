Bauer sucht Frau: Ex-RTL-Hofdamen platzt auf Instagram der Kragen
Köln - Kerrin Grapengeter und Selina Köhler interessierten sich bei "Bauer sucht Frau" für unterschiedliche Landwirte. Später wurden sie Freundinnen. Im Netz ist den Ex-Hofdamen jetzt der Kragen geplatzt. Der Grund: fiese Kommentare!
Für die beiden Frauen hätte die Teilnahme an der RTL-Kuppelshow nicht unterschiedlicher verlaufen können. Während Kerrin in Bayer Bastian Stürmer die große Liebe fand, wurde Selina von Hottie-Bauer Friedrich Dieckmann vorzeitig abserviert.
Aufgrund ihrer Attraktivität zweifelten jedoch viele TV-Zuschauer an den ernsten Absichten des Duos. Der häufigste Vorwurf: Kerrin und Selina würden die Show nur nutzen, um ihre Bekanntheit für eine Influencer-Karriere steigern zu wollen. Hass-Kommentare waren die Folge.
Bei einer gemeinsamen Fragerunde auf Instagram wollte ein User von den beiden wissen, wie sie mit diesen Nachrichten umgegangen sind. "Das war ein großes Thema bei uns", gestand Selina. Sie hätten sich die Kommentare meist gegenseitig zugeschickt und dazu sehr stark ausgetauscht.
"Gerade, weil es bei uns viel um die Optik ging", so die 25-Jährige. Und Kerrin ergänzte: "Bei mir war es tatsächlich am Anfang mit dem Bodybuilding." Das habe sie einfach weggelächelt. "Aber alles andere, was rein um die Optik ging, das ist einfach nicht fair."
Immer wieder sei im Netz in Bezug auf ihre Persönlichkeiten von "Modepüppchen" die Rede gewesen, die nicht auf einen Bauernhof passen und ihre Teilnahme deshalb auch nicht ernst meinen können. Diesen Vorwurf wollen die Ex-Hofdamen so nicht hinnehmen.
Ehemalige "Bauer sucht Frau"-Hofdame beklagt "zu viel Hass" im Internet
"Das gehört sich einfach nicht. Ich glaube, jeder kann sein, wie er möchte. Es hat keiner in eine Schublade gesteckt zu werden", polterte Kerrin. Sie selbst sei der beste Beweis. Seit sechs Monaten sind sie und Basti nun schon ein glückliches Paar.
"Es hat funktioniert", stellte die Blondine weiter klar. Und das, obwohl die beiden bis heute noch immer eine Fernbeziehung über eine Distanz von mehr als 550 Kilometern führen. Doch glaubt man ihren Plänen, dann könnte sich das schon bald ändern.
Selina hat zum fiesen Buchstaben-Durchfall der Internet-Trolle natürlich auch ihre Meinung. Sie betonte: "Es gibt einfach zu viel Hass. Ich find das ganz schlimm und es tat uns weh." Umso mehr freue sie sich über die netten Beiträge der "Bauer sucht Frau"-Fans.
"Ich glaube, jeder Mensch kriegt gerne Komplimente. Jeder hört gerne nette Sachen", schob Freundin Kerrin abschließend noch hinterher. Diese würden am Ende auch viel mehr zählen. Ihr eindringlicher Appell: "Seid nett zueinander."
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Stefan Gregorowius, Instagram/selinakoehler (Screenshot)