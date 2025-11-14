Knüppelharter Schicksalsschlag: Darum bekam TV-Traumpaar nie eigene Kinder

Bruno und Anja lernten sich 2007 bei "Bauer sucht Frau" kennen. Ihr gehegter Kinderwunsch blieb allerdings unerfüllt. Der Grund dafür ist mehr als dramatisch!

Von Frederick Rook

Oberfranken - Bruno (63) und Anja (56) lernten sich 2007 bei "Bauer sucht Frau" kennen. Sie zählen zu den absoluten Traumpaaren. Ihr Kinderwunsch blieb allerdings unerfüllt. Der Grund dafür ist dramatisch!

Bruno (63) und Anja (56) lernten sich 2009 bei "Bauer sucht Frau" kennen und sind bis heute glücklich miteinander.

Zwei Jahre nach ihrer ersten Begegnung im Rahmen der RTL-Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause (56) gaben sich die beiden das Jawort. Auch gemeinsamer Nachwuchs war geplant. Doch dann schlug das Schicksal zu - und zwar knüppelhart.

Wie das Paar in der RTL-Doku-Reihe "Ralf, der Bauernreporter" preisgibt, bekam Anja nur wenige Monate nach der Märchenhochzeit plötzlich heftige Bauchschmerzen. Der Notfall führte sie direkt ins Krankenhaus, wo ihr der Blinddarm entfernt wurde.

Nach dem Eingriff fing sich die heute 56-Jährige eine Streptokokken-Infektion ein, die zu einem akuten Organversagen führte. Die ehemalige Hofdame musste damals sogar um ihr Leben bangen.

"Da ging es mir so, so schlecht", erinnert sich Anja im rückblickenden Gespräch mit RTL-Reporter Ralf Herrmann. Die Erkrankung hatte verheerende Folgen für ihren Körper und hinterließ irreparable Schäden.

"Bauer sucht Frau"-Traumpaar nahm auch an anderen TV-Formaten teil

Moderatorin Inka Bause (56) posiert mit Bauernreporter Ralf Herrmann beim Scheunenfest der aktuellen Staffel.

Mit brüchiger Stimme fährt die TV-Bekanntheit, die das Herz von Landwirt Bruno aus Oberfranken in der dritten Staffel im Sturm eroberte, schließlich fort und erklärt: "Es ist alles im Bauch so kaputt, vernarbt und zerfressen."

Ganz ausgeschlossen seien Kinder trotz der medizinischen Probleme wohl nicht gewesen, wie es im Rahmen des Gesprächs den Anschein macht. "Aber das wäre sehr aufwendig gewesen", wie Anja betont. Aus diesem Grund entschied sich das Paar letztendlich dagegen.

Langweilig ist ihnen deshalb aber noch lange nicht. Gemeinsam unterhalten sie ihren Hof, auf dem Kindern unter anderem das Reiten beigebracht wird. Auch ein TV-Wiedersehen gab es: 2015 traten sie in der RTL-Tanzshow "Stepping Out" an. Zuletzt war das Ehepaar bei "Bares für Rares" zu sehen.

Die aktuelle Staffel von "Bauer sucht Frau" läuft immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.

