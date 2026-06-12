"Bauer sucht Frau" ist Geschichte: Diese Paare sind noch zusammen

Köln - Die achte Staffel von " Bauer sucht Frau International " ist Geschichte und wieder einmal stellt sich die alles entscheidende Frage: Welche Paare sind auch nach den Dreharbeiten noch zusammen?

Landwirt Franz (53) hat seiner Hofdame Silke (56) bei "Bauer sucht Frau" einen Heiratsantrag gemacht. © RTL

Sein ganz großes Glück scheint Milchbauer Franz (53) aus dem österreichischen Tirol gefunden zu haben. Denn er und Silke (56) sind nach der Hofwoche nicht nur zusammen geblieben, sondern haben auch direkt Nägel mit Köpfen gemacht. Das Paar hat sich im großen Finale der beliebten RTL-Kuppelshow verlobt!

Für die anderen sieben Landwirte hat das Experiment bei "Bauer sucht Frau" aber kein glückliches Ende parat.

Dabei hat vor allem die 43-jährige Katarina in Andreas (46) den "Richtigen" gesehen und von Anfang an klargemacht, dass sie an Liebe auf den ersten Blick glaube. "Ich ganz sicher: Er ist es", sagte die Hessin bereits beim Kennenlernen.

Trotz des emotionalen Gefühlsausbruchs hat der Südtiroler "noch nicht die Gefühle wie sie" aufbringen können, wie Andreas klarmacht. Inzwischen haben die beiden den Kontakt sogar ganz abgebrochen.