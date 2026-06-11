Eklat bei "Bauer sucht Frau": Ron flippt nach Korb von Landwirtin Nadine aus – ein Satz geht zu weit
Dänemark - Die jüngste Staffel von "Bauer sucht Frau International" ist nicht nur mit einem unerwarteten Heiratsantrag, sondern auch mit einem echten Eklat zu Ende gegangen. Auf dem Hof von Landwirtin Nadine (47) fliegen zum Abschied die Fetzen!
In den vergangenen sieben Episoden der Kuppelshow wirkte das Verhältnis zwischen der Hundezüchterin und Single-Mann Ron (58) eigentlich ganz harmonisch, doch in der finalen Folge kippt auf einmal die Stimmung – und zwar vollends.
Als der Amerikaner einen umgestürzten Baum zersägen soll, macht er dies in den Augen der Auswanderin so falsch, dass sie selbst zur Kreissäge greift. "Sie sollte auch andere Meinungen hören, das geht gar nicht", ärgert sich Ron.
Nachdem sich Nadine am Abend für ihre forsche Gangart entschuldigt hat, gesteht der Hofmann ihr gegenüber seine Gefühle, die "jeden Tag stärker" werden. Doch die 47-Jährige tritt sofort auf die Bremse. Sie fühle sich davon unter Druck gesetzt.
Kurz darauf folgt die fällige Aussprache: "Ich merke, dass zwischen uns nicht mehr entsteht. Du hast nichts falsch gemacht, aber es funkt bei mir einfach nicht", schenkt Nadine ihrem Gegenüber reinen Wein ein. Ron wird sauer.
Er fällt der Landwirtin ins Wort und wettert: "Aber du kennst mich nicht! Du kennst mich überhaupt nicht!" Der Single-Mann wirkt verletzt und wirft der Bäuerin vor, sie habe "nur seine Zeit verschwendet". Doch damit nicht genug …
"Bauer sucht Frau"-Kandidatin entsetzt: "Jetzt hat er einen Punkt überschritten!"
Einmal in Fahrt nutzt der US-Boy die Gelegenheit für eine Generalabrechnung. "Weißt du wirklich, was du willst? Ich denke, deine Ansprüche sind sehr hoch. Vielleicht willst du den Prinzen auf dem Schimmel?", legt er provozierend nach.
Nadine bleibt während der gesamten Schimpftirade beeindruckend gelassen. In ruhigem Ton erklärt sie Ron, dass sie nur "ganz normale Bedürfnisse" einer Frau und alleinerziehenden Mutter habe. Ihr Gegenüber stichelt daraufhin jedoch munter weiter.
"Ich frage mich wirklich, ob du einen Mann willst oder eine Kirchenmaus?", fragt er Nadine. Als Nadine dies verneint, schießt der gekränkte Single-Mann endgültig übers Ziel hinaus. Sein frecher Ratschlag an die Landwirtin lautet: "Vielleicht solltest du eine Frau suchen!"
Nadine ist entsetzt. "Jetzt hat er […] einen Punkt überschritten, wo ich nicht mehr viel mit ihm zu tun haben möchte", stellt sie klar. Und auch Ron ist bedient. Im Gespräch mit RTL erklärt er, dass er sich schon früher Klarheit gewünscht hätte. Puh!
Im Free-TV ist die Ausstrahlung von "Bauer sucht Frau International" zwar vorbei, auf der Bezahlplattform RTL+ stehen sämtliche Folgen der jüngsten Staffel jedoch auch weiterhin auf Abruf zur Verfügung.
Titelfoto: RTL