Schock bei "Bauer sucht Frau": Als Hofdame auf dem Klo sitzt, traut sie ihren Augen nicht
Puntarenas (Costa Rica) - Mirian (55) und Belina (51) kämpfen bei "Bauer sucht Frau International" um die Gunst von Landwirt Mathias (57). Ihre Unterkunft sorgt allerdings für Ärger. Als die 55-Jährige dann auch noch auf dem Klo überrascht wird, droht sie mit ihrer Abreise.
"Ich habe auf Toilette gesessen und dann habe ich diese Schlange gesehen", berichtet sie gegenüber ihrer Konkurrentin. Dazu zeigt sie der 51-Jährigen ein Handyfoto, welches sie von dem Tier gemacht hat.
"Das ist schon ein No-Go, so zu leben", poltert die Hofdame.
Schon bei der ersten Begegnung mit dem Wahl-Costa-Ricaner echauffierten sich die beiden Frauen über die Unterkunft. Als "Dschungelcamp 2.0" bezeichnete Belina den Trip nach Mittelamerika sogar.
"Ich bin selbst im Dschungel aufgewachsen und habe schon gehört, dass Menschen gestorben sind nach einem Schlangenbiss. Ich möchte hier nicht von einer Schlange gebissen werden und hier sterben!", macht die gebürtige Brasilianerin besorgt klar.
Daher fordere sie Mathias auf, dass er ihr die Angst nehme. In einem Gespräch mit dem 57-Jährigen macht sie ihm klar, was sie von ihm erwartet.
"Bauer sucht Frau International": Landwirt Mathias tritt eine Entscheidung
"Wenn ich hier weiter bleiben sollte, wünsche ich mir mehr Sicherheit – mit einer Toilette, die zugebaut ist, mit einem Fenster und einer Tür, in die ich reingehen kann, nicht so offen und improvisiert", betont die Hofdame.
Ansonsten sei es für sie keine Frage, dass sie das Experiment abbreche.
Mathias aber lehnt die Forderung rigoros ab. "Ich mag dieses Offene. Wenn du hier etwas geschlossen baust mit Fenster und Türen, dann musst du das entfeuchten oder eine Air Condition einbauen. Und ich möchte nicht hierherziehen, um in einer Air Condition zu wohnen", verdeutlicht der Wahl-Costa-Ricaner.
Konkurrentin Belina hingegen habe überhaupt kein Problem damit und empfinde es dort als Paradies. "Ich mag dieses Offene, das gibt es bei uns nicht", erklärt sie.
Die unterschiedliche Auffassung sorgt auch dafür, dass Mathias eine Entscheidung trifft - zur Überraschung von Mirian, die schließlich ihre Sachen packt.
Was auf den anderen Höfen los ist, seht Ihr in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International". Die Folgen laufen immer montags und dienstags, um 20.15 Uhr, bei RTL. Auf RTL+ sind die Folgen bereits sieben Tage früher zu sehen.
Titelfoto: Screenshot/RTL+