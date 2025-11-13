Kuriose Macke stört "Bauer sucht Frau"-Hofdame bei Christopher nicht - dann gibt es ein Problem
Gransee (Brandenburg) - Eigentlich könnte es für "Bauer sucht Frau"-Kandidat Christopher (31) nicht besser laufen. Selbst eine bizarre Eigenart stört seine Hofdame nicht - doch es kommt bei einem bestimmten Detail Spannung auf.
Beim Scheunenfest entschied sich der 31-Jährige für Augenoptikermeisterin Pauline (25) aus Niedersachsen. Voller Vorfreude empfängt er seine Herzensdame auf seinem Selbstversorgerhof nördlich von Berlin, den er gemeinsam mit seiner Mutter Cordula (60) und seinem besten Freund Lothar (68) betreibt.
Doch es gibt beim Hobbybauern einen Unterschied zu allen anderen Teilnehmern, denn er wohnt nicht auf dem Hof, sondern in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, welches rund 800 Meter entfernt ist.
Nach einer ausführlichen Tour durch den Betrieb mit etwa 300 Tieren, darf die 25-Jährige dann auch die Bleibe des Brandenburgers sehen - und erfährt von einer kuriosen Macke des Hobbybauers.
"Ich mag dieses Klicken von Lichtschaltern nicht, das macht mich verrückt im Kopf", gesteht der Landwirt gegenüber der verdutzten Hofdame.
"Bauer sucht Frau": Wohnung von Christopher beinhaltet ein Problem
30 Jahre lang habe er das - für ihn unerträgliche - Geräusch ertragen müssen, doch jetzt sei damit Schluss. Denn der 31-Jährige habe seinen Schwager damit beauftragt, sämtliche Kippschalter in der Wohnung gegen Touch-Schalter auszutauschen.
Dieser habe ihm dann auch den Gefallen getan und die kompletten Schalter in der Bleibe umgebaut. Doch es kann sein, dass es nicht nur bei den Schaltern bleibt.
Beim Scheunenfest hatte Pauline mit ihren Backkünsten geworben: ganz zur Freude des Landwirts, denn er legt großen Wert auf Hausmannskost.
Allerdings gibt es ein Problem in der Küche von Christopher, denn etwas Essenzielles fehlt, was auch der Augenoptikerin auffällt. "Wo sind denn die Steckdosen?", will die 25-Jährige wissen.
Denn es gibt lediglich eine einzige und diese auch noch neben der Tür. Über den Arbeitsplatten sind Steckdosen Fehlanzeige. "Dann bauen wir halt nochmal um", hat der Hobbybauer bereits eine Lösung für das Problem, was auch seiner Auserwählten gefällt. "Find ich gut!", so Pauline.
Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" läuft immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius