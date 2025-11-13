Kuriose Macke stört "Bauer sucht Frau"-Hofdame bei Christopher nicht - dann gibt es ein Problem

Für "Bauer sucht Frau"-Kandidat Christopher kann es nicht besser laufen. Selbst eine bizarre Eigenart stört seine Hofdame nicht - doch es kommt Spannung auf.

Von Florian Fischer

Gransee (Brandenburg) - Eigentlich könnte es für "Bauer sucht Frau"-Kandidat Christopher (31) nicht besser laufen. Selbst eine bizarre Eigenart stört seine Hofdame nicht - doch es kommt bei einem bestimmten Detail Spannung auf.

Beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest hat sich Landwirt Christopher (31) für Pauline (25) entschieden. © RTL / Stefan Gregorowius Beim Scheunenfest entschied sich der 31-Jährige für Augenoptikermeisterin Pauline (25) aus Niedersachsen. Voller Vorfreude empfängt er seine Herzensdame auf seinem Selbstversorgerhof nördlich von Berlin, den er gemeinsam mit seiner Mutter Cordula (60) und seinem besten Freund Lothar (68) betreibt. Doch es gibt beim Hobbybauern einen Unterschied zu allen anderen Teilnehmern, denn er wohnt nicht auf dem Hof, sondern in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, welches rund 800 Meter entfernt ist. Nach einer ausführlichen Tour durch den Betrieb mit etwa 300 Tieren, darf die 25-Jährige dann auch die Bleibe des Brandenburgers sehen - und erfährt von einer kuriosen Macke des Hobbybauers. Bauer sucht Frau Quoten-Hammer bei "Bauer sucht Frau": Liebestolle Landwirte räumen mächtig ab "Ich mag dieses Klicken von Lichtschaltern nicht, das macht mich verrückt im Kopf", gesteht der Landwirt gegenüber der verdutzten Hofdame.

"Bauer sucht Frau": Wohnung von Christopher beinhaltet ein Problem