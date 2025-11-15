Landwirt beeindruckt bei "Bauer sucht Frau": Dieses Ziel hat Herbert vor Drehstart erreicht
Köln - Seit rund zwei Wochen läuft die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" bei RTL. Einer der Kandidaten ist Herbert (59) aus dem mittleren Fuldatal in Hessen. Vor Start der Dreharbeiten hat der Landwirt ein beeindruckendes Ziel erreicht.
Denn als der pensionierte Berufssoldat eines Tages bei sich Kurzatmigkeit festgestellt habe, sei er ohne Umwege auf die Waage gegangen und sei entsetzt gewesen, was er dort habe lesen müssen, wie der 59-Jährige in der Sendung "Ralf, der Bauernreporter", erzählt.
"Bis hierher und nicht weiter", habe er sich gedacht, als er gesehen habe, dass die Waage satte 115 Kilogramm angezeigt hatte.
Deshalb stellte der Landwirt seinen Lebensstil drastisch um. Zum einen trieb er von nun an mehr Sport und zum anderen ernährte er sich auch gesünder. Mit Erfolg: innerhalb von zwölf Monaten reduzierte er sein Gewicht auf 74 Kilogramm - also 40 weniger als ein Jahr zuvor.
Und einmal mit dem Sport angefangen, hält er sich auch weiterhin fit. So gehört zu seiner Ausstattung auf seinem Hof inzwischen auch ein Hometrainer.
"Bauer sucht Frau"-Kandidat Herbert ist zur Sportskanone geworden
Zudem gehe der "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer auch sehr gerne Joggen. Außerdem ist er auch mit dem E-Bike in der Natur unterwegs.
All das unternimmt der 59-Jährige noch alleine, doch Inka Bause (56) soll ihm in der RTL-Kuppelshow helfen, die Liebe fürs Leben zu finden, die all die Sachen dann auch mit ihm zusammen unternehmen kann.
Ein kleines Hindernis gibt es aber noch: Herbert, der einen Pferdepensionshof besitzt, auf dem auch seine beiden Söhne im Alter von 15 und 17 Jahren leben, ist noch verheiratet.
Allerdings ist er bereits seit zwei Jahren von seiner Noch-Ehefrau getrennt.
Mit seiner nächsten Partnerin wolle er "noch einmal die große Liebe erleben. Mich auf gemeinsame Momente freuen und zusammen einfach glücklich sein", wie er abschließend verrät.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius