Landwirt beeindruckt bei "Bauer sucht Frau": Dieses Ziel hat Herbert vor Drehstart erreicht

Köln - Seit rund zwei Wochen läuft die neue Staffel von " Bauer sucht Frau " bei RTL . Einer der Kandidaten ist Herbert (59) aus dem mittleren Fuldatal in Hessen . Vor Start der Dreharbeiten hat der Landwirt ein beeindruckendes Ziel erreicht.

Bei "Bauer sucht Frau" hat Herbert (59) Carola (56) kennengelernt. © RTL / Stefan Gregorowius

Denn als der pensionierte Berufssoldat eines Tages bei sich Kurzatmigkeit festgestellt habe, sei er ohne Umwege auf die Waage gegangen und sei entsetzt gewesen, was er dort habe lesen müssen, wie der 59-Jährige in der Sendung "Ralf, der Bauernreporter", erzählt.

"Bis hierher und nicht weiter", habe er sich gedacht, als er gesehen habe, dass die Waage satte 115 Kilogramm angezeigt hatte.

Deshalb stellte der Landwirt seinen Lebensstil drastisch um. Zum einen trieb er von nun an mehr Sport und zum anderen ernährte er sich auch gesünder. Mit Erfolg: innerhalb von zwölf Monaten reduzierte er sein Gewicht auf 74 Kilogramm - also 40 weniger als ein Jahr zuvor.

Und einmal mit dem Sport angefangen, hält er sich auch weiterhin fit. So gehört zu seiner Ausstattung auf seinem Hof inzwischen auch ein Hometrainer.