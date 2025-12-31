"Bauer sucht Frau": Soldatin Michaela hat bereits einen Neuen!

Moscheid (Hessen) - Das Liebes-Aus bei Mutterkuh-Halter Thomas (39) und Michaela (35) war eine echte Überraschung. Doch jetzt kommt es noch dicker: Die " Bauer sucht Frau "-Bewerberin hat bereits einen neuen Partner!

Thomas (39) und Michaela (35) lernten sich bei "Bauer sucht Frau" kennen. © RTL / Stefan Gregorowius

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich die 35-Jährige mit dem neuen Mann an ihrer Seite. Sie habe sich Hals über Kopf in Felix, wie ihr neuer Freund heißt, verliebt, wie sie verrät.

Demnach habe ihr Liebster sie über Facebook angeschrieben. "In der Regel reagiere ich darauf null", verrät die Soldatin, doch ihr sei das Profilbild bekannt vorgekommen. "Der Angestellte vom Abschleppdienst meines Vertrauens", führt Michaela weiter aus.

Irgendwann habe Felix sie dann zum Essen eingeladen. "Alles nahm seinen Lauf und er verzauberte mich, mit seiner tollen liebevollen Art, seinem ruhigen Wesen, die tollen Gesten und er ist einfach mein wahr gewordener Traum", schwärmt die 35-Jährige.

Abschließend folgt eine romantische Liebeserklärung: "Danke, dass du meinen Ideen mal kritisch und mal sachlich gegenüber trittst, dass ich dich immer alles fragen und mit allen Nerven kann."