Liebeshammer auf dem Hof von RTL-Bauer Andreas? Ex-Hofdame selbst heizt Gerüchte an
Südtirol (Italien) - Spektakuläre Liebeswende bei "Bauer sucht Frau International"? Ein Post von Hofdame Jasmin (41), die von Landwirt Andreas (46) im TV noch abserviert worden war, lässt die Gerüchteküche brodeln!
Im Rahmen der jüngsten Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow gab der Mutterkuhhalter aus Südtirol noch Bewerberin Katarina (43) den Vorzug, weshalb Jasmin sofort ihre Koffer packen und enttäuscht die Heimreise antreten musste.
Gegenüber dem Kölner Sender gestand der 46-Jährige vor wenigen Tagen allerdings, dass aus ihm und Katarina nach den Dreharbeiten kein Paar geworden sei. Er habe ihre starken Gefühle nicht erwidern können. Der Kontakt ist abgebrochen.
Etwa, weil längst eine andere Frau in seinem Herzen Miete zahlt? "Plot Twist: Manche Entscheidungen enden nicht mit der letzten Folge", schreibt Jasmin kryptisch zu einem kurzen Video auf Instagram, das sie beim Kühe melken zeigt.
Der Ort des Geschehens: Andreas' Hof! Offenbar will die Beauty mit dem Post beweisen, den Bauern nach dem Staffelfinale noch einmal in seiner italienischen Heimat besucht und sogar tatkräftig bei der Hofarbeit unterstützt zu haben.
Abservierte "Bauer sucht Frau"-Hofdame stellt klar: "Waren immer in Kontakt!"
Noch spannender ist allerdings der Blick in die Kommentare unter dem Post. Dort reagiert Jasmin nämlich gleich auf mehrere der Wortmeldungen der Nutzer und schürt mit ihren Antworten die wilden Liebesgerüchte rund um Andreas und ihre Person.
"Er war nie mit Katarina zusammen. Warum hätte ich sonst ein Foto mit mir und Andreas? Würde ja keinen Sinn machen, als ob mich Katarina auf den Hof gelassen hätte", scherzt Jasmin und zeigt sich gegenüber ihrer ehemaligen Nebenbuhlerin damit weiterhin angriffslustig.
Schon während der TV-Ausstrahlung waren die beiden Frauen immer wieder heftig aneinandergeraten. Im Rahmen eines Hoffestes eskalierte der Zickenkrieg schließlich und Andreas musste die Reißleine ziehen. Er gab Jasmin einen Korb. Die falsche Entscheidung?
Als ein anderer User bei der Ex-Hofdame nachhakt, ob sie jetzt wieder in Kontakt mit Andreas stehe, fällt ihre Antwort eindeutig aus. "Wir waren immer in Kontakt", stellt Jasmin klar. Schon während der Hofwoche hätten sie ihre Nummern ausgetauscht.
Ob die beiden nachträglich doch noch ein Paar geworden sind, lässt die Wahl-Schweizerin offen. Möglicherweise wird das Geheimnis später in einem weiteren "Bauer sucht Frau"-Spezial gelüftet.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/jazzy_rose777 (Screenshots)