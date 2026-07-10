Wende um "Bauer sucht Frau"-Hofdame Jasmin: Plötzlich meldet sich RTL mit Kontaktanfrage
Köln - Mit Single-Bauer Andreas (46) hat es bei "Bauer sucht Frau International" nicht geklappt - auch nicht nach der TV-Ausstrahlung. Aus dem Nichts hat Ex-Hofdame Jasmin (41) aber plötzlich Liebes-Post von RTL bekommen!
Eigentlich war die Suche nach der großen Liebe nach dem Rausschmiss von Andreas vorerst zu den Akten gelegt worden - wäre da nicht die Redaktion von RTL.
Die hat sich mehrere Wochen nach der Ausstrahlung von "BsF" nämlich aus dem Nichts bei der 41-Jährigen gemeldet und von einem interessierten Auswanderer berichtet.
"Durch 'Bauer sucht Frau International' hat sich mein Dating-Life tatsächlich ein bisschen verändert. Nach der Ausstrahlung sind bei der Redaktion sogar Nachrichten und Anfragen für mich eingegangen", schreibt Jasmin auf Instagram.
Einer davon: Rudi aus Österreich! "Statt einfach nur zu schreiben, hat er der Redaktion diesen Brief geschickt", erklärt sie in einem ihrer neuesten Beiträge.
Darin schreibt der TV-Zuschauer, dass ihn insbesondere "Jasmin aus Zürich" innerhalb der letzten Folge "sehr beeindruckt" habe und er sich freuen würde sie einmal persönlich kennenzulernen.
Nach Liebes-Pleite mit Andreas: Jasmin schießt gegen Kate Merlan
Nach erfolgreicher Vermittlung hat Jasmin inzwischen tatsächlich bestätigt, dass sie sich mit Rudi getroffen hat.
"Irgendwann haben wir uns dann tatsächlich getroffen… Zunächst zum Frühstück - und danach ein paar schöne Tage auf Mallorca verbracht. Verrückt, was eine Fernsehsendung manchmal alles ins Rollen bringt."
Ob es gefunkt hat und sich die beiden in Zukunft häufiger sehen, verrät die einstige Hofdame von Andreas allerdings nicht.
Stattdessen wehrt sie sich beinahe im selben Atemzug gegen den Vorwurf, dass sie "Bauer sucht Frau" nur als Liebes-Sprungbrett genutzt habe, um in die Öffentlichkeit zu kommen.
"Ganz ehrlich? Nein. Ich habe bei 'Bauer sucht Frau' mitgemacht, weil ich mir genau das wünsche, was sich wahrscheinlich die meisten wünschen: eine echte Soulmate-Verbindung."
Ihr bis dato letzter Partner? Boyband-Star Benjamin Boyce (57)! "Nach der Trennung habe ich zwei Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten", schreibt Jasmin.
Den Trennungs-Stein ins Rollen gebracht habe schließlich ausgerechnet Kate Merlan (39). "Manchmal reicht eine einzige Person, um alles zu verändern. Plötzlich kam Kate Merlan ins Spiel", heißt es in ihrer Instagram-Story.
Titelfoto: RTL