Nach "Bauer sucht Frau"-Abfuhr: Neues Update von Turner und Ariane lässt aufhorchen

Schweden - Nach der dramatischen Abfuhr bei " Bauer sucht Frau International " melden sich Landwirt Turner und seine Ex-Hofdame Ariane jetzt plötzlich noch einmal im Netz zu Wort. Gab es etwa ein unerwartetes Liebes-Comeback bei den beiden?

Hofdame Ariane und Landwirt Turner (64) haben sich nach dem dramatischen Ende bei "Bauer sucht Frau International" noch einmal privat getroffen. © RTL

Zu Beginn der Staffel sah noch alles danach aus, als hätten sich die zwei gesucht und gefunden. Umso überraschender war es, als Ariane die Reißleine zog und die Hofwoche abbrach. Turner traf der Korb wie ein Schlag. Er ergriff die Flucht und trat nicht mehr vor die RTL-Kamera.

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal zur Sendung gibt es nun ein überraschendes Update zu den beiden. "Nach den emotionalen Ereignissen auf der Hofwoche wollten Turner und Ariane ihrer Verbindung noch eine Chance geben", heißt es zu dem Beitrag.

Wie Ariane in dem Clip offenbart, suchten die beiden nach den Dreharbeiten erneut das Gespräch miteinander. Statt den Kontakt vollständig abzubrechen, arbeiteten sie die aufwühlenden Geschehnisse in Schweden gemeinsam auf.

Die ehemalige Hofdame erklärt dazu: "Wir haben das Ganze per Skype geklärt und uns danach noch mal sehr, sehr gut verstanden. Haben dann beschlossen, wir müssen uns eigentlich noch mal sehen." Und es sollte tatsächlich zu einem Wiedersehen kommen.