Nach "Bauer sucht Frau"-Abfuhr: Neues Update von Turner und Ariane lässt aufhorchen
Schweden - Nach der dramatischen Abfuhr bei "Bauer sucht Frau International" melden sich Landwirt Turner und seine Ex-Hofdame Ariane jetzt plötzlich noch einmal im Netz zu Wort. Gab es etwa ein unerwartetes Liebes-Comeback bei den beiden?
Zu Beginn der Staffel sah noch alles danach aus, als hätten sich die zwei gesucht und gefunden. Umso überraschender war es, als Ariane die Reißleine zog und die Hofwoche abbrach. Turner traf der Korb wie ein Schlag. Er ergriff die Flucht und trat nicht mehr vor die RTL-Kamera.
Auf dem offiziellen Instagram-Kanal zur Sendung gibt es nun ein überraschendes Update zu den beiden. "Nach den emotionalen Ereignissen auf der Hofwoche wollten Turner und Ariane ihrer Verbindung noch eine Chance geben", heißt es zu dem Beitrag.
Wie Ariane in dem Clip offenbart, suchten die beiden nach den Dreharbeiten erneut das Gespräch miteinander. Statt den Kontakt vollständig abzubrechen, arbeiteten sie die aufwühlenden Geschehnisse in Schweden gemeinsam auf.
Die ehemalige Hofdame erklärt dazu: "Wir haben das Ganze per Skype geklärt und uns danach noch mal sehr, sehr gut verstanden. Haben dann beschlossen, wir müssen uns eigentlich noch mal sehen." Und es sollte tatsächlich zu einem Wiedersehen kommen.
"Bauer sucht Frau"-Persönlichkeiten stellen Beziehungsstatus klar
Schon im Januar sei sie erneut nach Skandinavien gereist, um weitere drei Wochen mit Turner zu verbringen. Sollten Fans angesichts dieser Zeilen jetzt Hoffnung auf ein Happy End gehabt haben, wird diese wenig später allerdings jäh zerstört.
"Wir haben festgestellt, es reicht nicht für immer, und haben beschlossen, dann getrennte Wege zu gehen", macht Ariane den Beziehungsstatus klar. Für den sympathischen Bauern bedeutete die Entscheidung den nächsten emotionalen Tiefschlag.
In dem Reel sinniert er über die möglichen Gründe: "Alles war ready to go und sie hat kalte Füße bekommen, denke ich." Böses Blut scheint zwischen den beiden TV-Persönlichkeiten nach der vorherigen Aussprache aber nicht zu herrschen.
In der Kommentarspalte zeigen sich viele Fans enttäuscht, dass aus den beiden nicht doch noch ein Paar geworden ist. Einige üben aber auch Kritik an Arianes Heimweh-Argument in der Sendung. Die Hofdame hätte ihrer Meinung nach wissen müssen, worauf sie sich in Schweden einlässt.
Für Fans, die die Ausstrahlung der achten Staffel von "Bauer sucht Frau International" im Free-TV verpasst haben, stehen sämtliche Episoden auch weiterhin als Streamingangebot auf RTL+ zur Verfügung.
Titelfoto: RTL