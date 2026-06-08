Nach Liebespleite mit Bauer Johann: Ex-Hofdame mit anderer Frau im siebten Himmel
Köln - Im April ließ Katja Lüdemann die Bombe platzen: Die Ex-Hofdame von "Bauer sucht Frau"-Kandidat Johann ist frisch verliebt - in eine Frau. Jetzt sprach sie erneut offen über ihr privates Glück.
Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Hundefriseurin aus Berlin eine süße Aufnahme, die sie zusammen mit ihrer Partnerin zeigt. Während es sich die Unbekannte auf einer Schaukel gemütlich gemacht hat, sitzt Katja angeschmiegt auf ihrem Schoss.
"Ich hätte vor Kurzem selbst nicht geglaubt, dass ich mich noch mal so fühlen würde, wie ein verknallter Teenager", schreibt die RTL-Bekanntheit zu dem Schnappschuss, der die tiefe Zuneigung der beiden Frauen füreinander deutlich sichtbar macht.
Katja wirkt auch rund zwei Monate nach ihrem Outing noch immer von ihren Emotionen überwältigt. Sie habe ein "ständiges Grinsen im Gesicht, sobald das Handy aufleuchtet" und ein "absolut unbeschwerte Gefühl im Bauch", schwärmte sie gegenüber ihren Fans.
Unter dem Beitrag sammelten sich innerhalb kürzester Zeit jede Menge positive Kommentare. "Ich liebe es, wenn Menschen sich lieben", schrieb eine Nutzerin. So viel Toleranz herrschte auf Katjas Kanal zuletzt nicht immer.
"Bauer sucht Frau"-Romanze mit Landwirt Johann ohne Happy End
Kurz nach Bekanntwerden ihrer Liebesbeziehung zu einer Frau brach zunächst eine Hasswelle über Katja herein. Auch Vorwürfe, sie hätte das Kennenlernen mit Johann bei "Bauer sucht Frau" nie wirklich ernst gemeint, wurden laut.
Daraufhin reagierte die Berlinerin mit einer glasklaren Ansage: "Auf meinem Account ist kein Platz für Hass. Liebe Kommentare, respektvolle Fragen oder ehrliches Interesse sind immer willkommen - alles andere wird gelöscht."
In der 21. Staffel der Kuppelshow eroberte Katja das Herz des Landwirts im Sturm, doch für die beiden gab es keine gemeinsame Zukunft. Inzwischen hat auch Johann sein Glück gefunden. Er ist mit Claudia liiert, die er zuvor für Katja vom Hof gejagt hatte.
"Claudia war ja nie ganz weg aus meinen Gedanken und dann haben wir beschlossen, dass wir mal zusammen telefonieren und mal ein bisschen zusammen sprechen. Und das hat sich dann weiterentwickelt", erklärte Johann im Oster-Special dazu.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/katja_luedemann (Screenshots)