Paukenschlag! Pferdeliebhaberin bricht noch vor der ersten Folge von "Bauer sucht Frau" ab

Köln - In wenigen Wochen startet die Jubiläumsausgabe von " Bauer sucht Frau ". Doch bevor die erste Folge der 20. Staffel der beliebten RTL -Kuppelshow im TV ausgestrahlt wird, hat die erste Kandidatin schon das Weite gesucht.

Pferdetrainerin und Reitlehrerin Chiara Maria Scheel (24) aus Nersingen ist noch vor der ersten Folge der 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" ausgestiegen. © RTL

Denn Pferdetrainerin und Reitlehrerin Chiara Maria Scheel (24) aus Nersingen, die gemeinsam mit ihren Eltern auf dem heimischen Hof lebt, gehört doch nicht dazu, obwohl sie sich bereits in einem Video vorgestellt hat.

Da hat die Bäuerin verlauten lassen, dass ihr Traummann auch ihre Pferde akzeptieren müsse. Denn für ihr Leben gern kümmert sie sich um zwölf Pferde, zwei Fohlen, einige Miniaturpferde und auch Hunde.

Zudem wünsche sie sich einen Mann mit blauen Augen und einer kräftigen Statur.

Doch daraus wird jetzt doch nichts, denn schon vor der ersten Ausgabe hat die Pferdeliebhaberin das Projekt abgebrochen.

Eine Erklärung dazu gibt es auch von Seiten des Kölner Privatsenders nicht. "Neben Chiara sind weitere Bauern nicht mehr dabei. Die genauen Gründe nennen wir nicht", erklärt eine Pressesprecherin gegenüber der "Augsburger Allgemeine".

"Manche verlieben sich zwischendurch, anderen ist der Trubel zu viel", so der Sender weiter. Allerdings will man nicht verraten, was genau zwischen RTL und Chiara vorgefallen ist.