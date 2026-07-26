Riesige Verwirrung um "Bauer sucht Frau"-Traumpaar: "Wir müssen mal was klarstellen"

Brasilien - Rund ein Jahr leben Obstbäuerin Ulrike Ramp (59) und Heiko Heitmüller (58) schon glücklich zusammen in Brasilien. Mit der neuesten Aktion haben die beiden allerdings reichlich Verwirrung bei ihren Fans gestiftet - jetzt klärt die 58-Jährige aber alles auf!

Vor zwei Jahren lernten sich Heiko und Ulrike bei "Bauer sucht Frau International" kennen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Ulrike Ramp

Bereits vor zwei Jahren hatten sich Ulrike und Heiko im Rahmen der TV-Dreharbeiten zu "Bauer sucht Frau International" kennen und im Nachgang richtig lieben gelernt.

Ihre rührende Liebesgeschichte - unter anderem die Auswanderung von Heiko - verzückte damals so viele Leute, dass das Pärchen kurzerhand ein Buch auf den Markt gebracht hatte.

Aber genau darum gibt es neuerdings jede Menge Aufregung. Denn nach dem Aufruf, dass Fans Fotos mit dem Buch von Ulrike und Heiko teilen sollen, um eine besondere Überraschung zu bekommen, wunderten sich viele darüber, dass das Buch auf einmal einen ganz anderen Namen auf dem Cover trägt.

"Ich glaube, wir müssen mal was klarstellen, damit auch die letzten Missverständnisse ausgeräumt sind. Das Buch ist nur mit dem neuen Titel erschienen, also der Inhalt ist der alte", erklärt Ulrike in einem Video am Wochenende.