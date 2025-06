Bauer sucht Frau: Nach diesem Satz von Winzer Roger packt Hofdame sofort die Koffer

Alles in Kürze

Finden keinen Draht zueinander: "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Roger (60) und Hofdame Anke (54) haben keine gemeinsame Zukunft. © RTL

Gleich drei Damen machten sich zum Start der neuen Staffel auf nach Teneriffa, um den Landwirt in seiner Finca persönlich kennenzulernen. Nach wenigen Tagen sorgt Roger beim gemeinsamen Abendessen dann für einen Paukenschlag.

"Ehrlich gesagt habe ich eine Wahl getroffen, für die Frau, die sicher hierbleiben soll. Das ist die Sophia (52)", platzt es vor versammelter Runde aus dem Weinanbauer heraus. Mit solch einer schnellen Entscheidung haben seine Bewerberinnen nicht gerechnet.

Selbst Sophia ist verdutzt: "Ich war ein bisschen überrascht, dass Roger mich am Tisch vor allen anderen Mädchen gleich als Favoritin genannt hat. Aber ich freue mich natürlich darüber." Am nächsten Morgen folgt dann auch schon die erste endgültige Entscheidung: Anke (54) muss gehen.

Konkurrentin Ute darf zwar bleiben, doch Rogers Spruch vom Vorabend wirkt nach. Eine Entschuldigung soll die Wogen glätten. "Ich will jetzt nicht, dass du glaubst, dass du jetzt Zweite bist oder so. Das kam mir so raus", erklärt der Winzer verlegen.

Große Lust, das Gesagte anzunehmen, hat die Single-Frau jedoch nicht. Im Gegenteil: Sie holt zum Gegenschlag aus und verkündet aus heiterem Himmel: "Ich hab' eigentlich auch festgestellt, dass es vielleicht doch nicht für mich das Richtige ist hier." Rumms!