Trennungsschmerz bei "Bauer sucht Frau"-Star Ulrike: Heiko darf nicht in Brasilien bleiben

Brasilien - Ulrike (58) und Heiko (57) haben sich in der Frühjahrsausgabe von " Bauer sucht Frau International " kennen- und lieben gelernt. Läuten in Südamerika etwa bald die Hochzeitsglocken?

Im Januar muss der 57-Jährige jedoch (vorerst) zurück nach Deutschland. Dann will er die letzten Details zu seiner Auswanderung klären - von der Wohnungsauflösung bis zum Autoverkauf. Doch die gemeinsame Zukunft ist eng an eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung geknüpft.

Seit dem Ende der Dreharbeiten für die RTL -Show mit Inka Bause (55) trennen die beiden satte 9000 Kilometer. Bis dato haben sie der Entfernung erfolgreich getrotzt. Ein Umzug von Heiko auf die Farm seiner Liebsten ist aber längst in Planung .

Aktuell proben die Obstbäuerin und ihr Hofmann den Alltag. "Heiko bleibt für die erlaubten 90 Tage in Brasilien. In dieser Zeit wollen wir die bürokratischen Hürden zum Erhalt eines Visums für ihn überwinden", erklärt die 58-Jährige gegenüber " IPPEN.MEDIA ".

Die Distanz von 9000 Kilometern zwischen ihnen soll spätestens im neuen Jahr für immer der Vergangenheit angehören. © Instagram/ulrike.ramp (Screenshot)

Auch die gemeinsame Arbeit auf der Farm klappt. "Wobei ich aufpassen muss, dass Heiko es nicht übertreibt. Er will immer viele Dinge am besten gleichzeitig erledigen", merkt Ulrike im Interview an. Genügend Zeit für Freizeit bleibe ihnen dennoch.

"Wir fahren gemeinsam weg, essen auch mal auswärts und genießen die gemeinsame Zeit. Auch das Werkeln in der Küche klappt reibungslos", so die beiden Turteltauben. Eine Reise ist ebenfalls geplant, sofern jemand auf ihre Tiere aufpasst.

Die tolle Harmonie zwischen dem Rotschopf und dem Allgäuer bleibt auch den Fans nicht verborgen. Unter Ulrikes Instagram-Beträgen findet sich deshalb immer häufiger die Frage: "Wann läuten denn die Hochzeitsglocken?"

Im Interview erklärt die 58-Jährige dazu: "Eine Hochzeit steht bisher nicht auf dem Plan. Auch hat Heiko mir noch keinen Antrag gemacht, aber man soll ja nie 'nie' sagen." Gänzlich ausgeschlossen scheint ein Gang vor den Traualtar demnach nicht.