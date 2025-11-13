Bauer sucht Frau: Was Hofdamen am Arm von Sachse Thomas entdecken, ist ein Schock

Pfaffroda - " Bauer sucht Frau "-Kandidat Thomas schockt seine Damen zum Hofwochen-Start gleich mal mit einer echten Horror-Story. Ein Unfall hätte ihn beinahe das Leben gekostet!

Beim Garten-Plausch entdecken Michaela (M.) und Sandra eine riesige Narbe am Arm von Bio-Mutterkuhhalter Thomas. © RTL

Der Bio-Mutterkuhhalter aus dem Erzgebirge hat sich im Rahmen der RTL-Kuppelshow für Krankenschwester Sandra (33) und Soldatin Michaela entschieden. Sie möchte der 39-Jährige gerne näher kennenlernen.

Da die beiden Frauen bis zu ihrer Ankunft am Zielbahnhof nichts voneinander wussten, ist die Stimmung zunächst arg angespannt. Bei einem gemeinsamen Gespräch fällt Sandra schließlich eine riesige Narbe am Unterarm des Sachsen auf.

Als die Single-Frau ihn darauf anspricht, erklärt Thomas, wie das passiert ist: "Durch ein Reh", offenbart der Landwirt. Er habe "das Lenkrad verrissen" und sich die Verletzung bei der anschließenden Kollision zugezogen.

Was zunächst noch harmlos erschien, entpuppte sich nur wenige Augenblicke später als lebensbedrohliche Situation. "Innerlich hatte ich schon zwei Liter Blut verloren", gesteht Thomas im ungezwungenen Plausch mit Michaela und Sandra.