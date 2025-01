Treffen der "Bauer sucht Frau"-Stars: Narumol erneut "fick und fertig" - Heinrich will Inka

Bei "Bauer sucht Frau - Das ganz große Wiedersehen" werden viele bekannte Gesichter der beliebten RTL-Show zu Wort kommen. © RTL / Stefan Gregorowius

Seit 2005 gehen alleinstehende Landwirtinnen und Landwirte im Rahmen der Sendung auf die Suche nach der Liebe. Und das durchaus erfolgreich: Mehr als 40 Hochzeiten wurden seitdem bereits gefeiert und insgesamt fast 50 Kinder geboren.

Bei "Das ganz große Wiedersehen" wird unter anderem auch Kult-Kandidatin Narumol (59) zu sehen sein. Sie lernte in der 5. Staffel den schüchternen Milchbauer Josef kennen. Das Paar hat zwei Töchter, die den Hof unbedingt mal übernehmen wollen.

Das macht die Thailänderin, die mit ihrem Satz "Ich bin fick und fertig" ein Stück TV-Geschichte schrieb, sehr glücklich. Im Gespräch mit der Gastgeberin fließen deshalb auch schnell ein paar Tränen, wie RTL in seiner Ankündigung zur Show schreibt.

"Ich bin Thailänderin und auf einmal lande ich in Bayern und treffe mein Glück bei 'Bauer sucht Frau'. Das hat mir so viel Liebe gegeben. Ich kann nur herzlichen Dank für dieses Leben sagen, liebe Inka", so die 59-Jährige. Da bleibt auch bei Bause kein Auge trocken.