Trennungsschmerz bei Alisa: Ex-"Bauer sucht Frau"-Hofdame zieht Schlussstrich
Tirol (Österreich) - Seit zwei Jahren gehen die "Bauer sucht Frau"-Stars Alisa (27) und Peter (34) schon durch dick und dünn. Jetzt hat die einstige Hofdame Worten Taten folgen lassen und eine weitreichende Entscheidung getroffen!
"Ich habe es mir nicht leicht gemacht, aber am Ende war es glasklar: Ich folge meinem Herzen! Ich wandere aus", machte die 27-Jährige bereits Ende des vergangenen Jahres klar.
Inzwischen läuft der Umzug auf Hochtouren. Schon Anfang Januar habe sich ein vollbepackter Bus auf den Weg nach Österreich gemacht und einen Teil ihrer Sachen ins Nachbarland gebracht.
Und nun ist der Tag gekommen, an dem auch Alisa den Weg in die Alpenrepublik auf sich genommen hat. "Austria, I'm so ready for you", erklärt sie auf Instagram und richtet Worte an ihren Liebsten: "Ich hoffe, du bist mehr als ready für mich!"
Doch wenn ein neues Kapitel beginnt, muss man auch ein altes abschließen. Zum Abschied haben ihre Freundinnen und Familie daher eine Party für die 27-Jährige organisiert.
"Ja, Abschiede sind schwer. Aber wie glücklich kann ich mich schätzen, so viele Menschen an meiner Seite zu haben, die mir den Abschied überhaupt so schwer machen?", schreibt sie zu zahlreichen Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht hat.
"Bauer sucht Frau"-Alisa zeigt sich überwältigt von der Abschiedsparty
Alisa sei überwältigt von dem, was ihre Freundinnen und ihre Familie da auf die Beine gestellt haben. Es sei einfach ein unvergesslicher Abend gewesen.
"Egal, wie schwer es manchmal werden wird, ich kann mich jetzt immer an diesen perfekten Abend zurückerinnern und Kraft tanken", so die einstige "Bauer sucht Frau"-Hofdame.
Und es sei auch egal, wie sehr sie Heimweh hätte, sie habe diese wundervollen Erinnerungen immer in Erinnerung.
"Alle Menschen, die mir nahestehen, auf einem Fleck zu haben und zu wissen, dass ich vermisst und unterstützt werde, egal was kommt, hat mir gezeigt, wie richtig ich mit meiner Entscheidung lag", macht die 27-jährige Alisa abschließend klar.
Titelfoto: Instagram/alisa.wiel (Screenshot)