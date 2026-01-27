Trennungsschmerz bei Alisa: Ex-"Bauer sucht Frau"-Hofdame zieht Schlussstrich

Tirol (Österreich) - Seit zwei Jahren gehen die " Bauer sucht Frau "-Stars Alisa (27) und Peter (34) schon durch dick und dünn. Jetzt hat die einstige Hofdame Worten Taten folgen lassen und eine weitreichende Entscheidung getroffen!

Das "Bauer sucht Frau"-Paar Peter (34) und Alisa (27) haben ein neues Zuhause in Österreich bezogen. © Instagram/alisa.wiel (Screenshot)

"Ich habe es mir nicht leicht gemacht, aber am Ende war es glasklar: Ich folge meinem Herzen! Ich wandere aus", machte die 27-Jährige bereits Ende des vergangenen Jahres klar.

Inzwischen läuft der Umzug auf Hochtouren. Schon Anfang Januar habe sich ein vollbepackter Bus auf den Weg nach Österreich gemacht und einen Teil ihrer Sachen ins Nachbarland gebracht.

Und nun ist der Tag gekommen, an dem auch Alisa den Weg in die Alpenrepublik auf sich genommen hat. "Austria, I'm so ready for you", erklärt sie auf Instagram und richtet Worte an ihren Liebsten: "Ich hoffe, du bist mehr als ready für mich!"

Doch wenn ein neues Kapitel beginnt, muss man auch ein altes abschließen. Zum Abschied haben ihre Freundinnen und Familie daher eine Party für die 27-Jährige organisiert.

"Ja, Abschiede sind schwer. Aber wie glücklich kann ich mich schätzen, so viele Menschen an meiner Seite zu haben, die mir den Abschied überhaupt so schwer machen?", schreibt sie zu zahlreichen Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht hat.